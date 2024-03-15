韓國瑜「院長提案」挨批不中立 黃暐瀚：挺自己政見沒問題
日前國民黨立院黨團提出了「國道六號通花蓮」、「環島高鐵」的法案。而這兩項法案的共同提案人包括立法院的正副院長韓國瑜和江啟臣，這也引起了民進黨團總召柯建銘的批評，認為這樣的行為嚴重違反了中立原則。對此媒體人黃暐瀚則指出，立法院長通常不會提出法案，但這並不代表他們不能這樣做。過去院長避免提出法案的原因是為了不在特定法案上表態，但這兩個案子原先就是韓國瑜的公開政見，所以不在此限。
記者莊蕙如／台北報導
黃暐瀚昨（14）日在臉書發文指出，立法院長提案並不違法，以往院長不常提案是為了不在特定法案上表態。而在2013年後，蔡英文主席就主張國會議長應該超越黨派，並於2016年立法院完成「立法院組織法」 第三條第二項修正：「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事」。
黃暐瀚指出，從那時起立法院長幾乎不再提案，例如蘇嘉全雖連署了13次，但卻從未提案；游錫堃則既未提案也未連署。這就是柯建銘主張「立法院長不得提案」的根據。
黃暐瀚也提到了另一個問題，即「環島高速鐵路建設特別條例草案」和「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」。這兩項法案都是韓國瑜在過去選舉時公開承諾的政見。
黃暐瀚強調，過去立法院長避免提案是為了不在特定法案上表態，但這兩個案子已是韓國瑜公開支持的政見，眾所周知他的立場，因此沒有必要避免表態。這也是為什麼即使當天秘書長周萬來猶豫表示「不宜」，韓國瑜仍然堅持自己的標準，決定成為提案人之一。