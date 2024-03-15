福原愛對決江宏傑！律師曝她「終於放手」關鍵內幕

福原愛、江宏傑於2017年離婚，之後因為家務事的關係打起跨國官司，官司纏鬥多時，終於在今（15）日迎來終局之戰，福原愛宣布與江宏傑達成和解，會與江宏傑一起合作。雙方一來一往攻防戰，最後福原愛態度放軟的關鍵，是因為江宏傑方面向日本法院提出強制執行，福原愛不服命令，嗆前往大陸，讓江宏傑方面只能提出刑事告訴，福原愛得面臨坐牢，才選擇和解，而在和解過程中，她也承認前往大陸一事的確做錯了。
記者吳雨婕／綜合報導
福原愛快閃記者會2分鐘，三度鞠躬致歉後離開，全程冷臉，之後由雙方律師進行對話，江宏傑今天沒有現身記者會，因此透過委任日本律師大渕愛子、台灣律師徐崧博代為談話。其實一開始雙方打官司開始，福原愛態度非常強硬，拒絕與江宏傑溝通，甚至離開日本，使江宏傑向日本法院提出的強制執行無法達成，所以只能向福原愛提起刑事告訴。
福原愛經過與律師酒井菜緒討論，知道將要面臨刑罰，同意選擇和解，酒井菜緒還直言福原愛的態度要改一下，江宏傑的日本律師大渕愛子則是強力譴責，認為福原愛前往大陸這件事非常不妥，需要進行反省，福原愛律師酒井菜緒則馬上替福原愛緩頰，不過似乎並沒有太大的助益。而也因為福原愛有逃往大陸的先例，所以未來相見會有很大的困難。引人注意的是，福原愛逃到大陸又失聯的狀況，很有可能已經觸犯誘拐罪，刑罰很嚴重，因此江宏傑方面的刑事告訴一旦成立，福原愛有很大的機率得面臨2年至20年不等的牢獄責任。
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