今年股利有機會超過1.3元？國泰金總座：有較大且樂觀的配發空間
國泰金控今（15）日召開法人說明會，去（2023）年稅後淨利515億元，年成長36%，也讓投資人對今年股利派發有更多期待，對此，總經理李長庚表示，「2022年10月最辛苦情況已過去」，今年預估相對較樂觀，會跟董事會做較積極的建議，滿足投資人對現金股利的需求。財務長陳晏如進一步說明，去年其他權益（股債投資）回沖高達1484億元，可回沖來分配比率約占2/3，「今年不管是配發率或是股息殖利率，都有較大樂觀的配發空間」，而過去10年配發率為4成，今年有機會高過此水準，會跟董事會提報具競爭力的股利政策。
記者顏真真／台北報導
國泰金去年獲利515億元，年增成長36%，每股稅後盈餘（EPS）3.24元，其中旗下銀行及投信獲利都創下歷史新高，人壽稅後淨利下滑，主要反映避險成本增加，產險獲利也回升。同時，受惠評價、盈餘挹注，一年增加1897億元達到8100億元，國泰金每股淨值47.5元，與今日收盤價47.65元差不多。
至於52萬股東最關心的股利政策，國泰金財務長陳晏如指出，去年金控獲利年成長36%，未實現跟其他權益重分類兩塊回升都很顯著，其他權益（股債股資）部位前年因市場震盪，將2269億元的未分配盈餘提到特別盈餘公積，這塊可回沖來分配比率約占2/3，去年其他權益亦顯著回升了1484億元，大幅提升股利分派量能，今年不管是配發率或股息殖利率，會考量重要財務指標如雙重槓桿比等，將有「較大及樂觀的配發空間、具競爭力的股利政策」。
國泰金總經理李長庚也強調，股利由董事會做最終決策，不過經營團隊對今年獲利預期明顯增長，壽險去年10月最辛苦的情況已過去，今年預估相對較樂觀，因此，對於股利經營團隊會向董事會提較積極的建議，滿足投資人對現金股利上的需求。