再次延宕！越南胡志明市捷運斥資531億元 首條路線又推遲開通日
越南經濟在近幾年迅速崛起，然而基本建設仍相當不完善，胡志明市首條捷運線從2012年便開始建設，到今年都尚未開通，原本預計在今年7月開通，然而越南政府宣佈將延後開通日，改為今年第四季以後開通，引起社會議論。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，胡志明市城市鐵路管理局（MAUR）在向人民委員會提交的一份報告中表示，由於第三季度將測試地鐵運作以及大量的安全檢查，並對包括司機、維修人員和車站管理人員在內的工作人員進行安全評估和訓練，因此無法如期在今年7月讓大眾使用首條地鐵線。
胡志明市城市鐵路管理局表示，所有的測試工作將在第三季度末期結束，有望在今年底以前正式開通，胡志明市第一條地鐵線將在第一區的濱城市場和守德市的龍城倉庫之間運行19.7公里，至於第二條地鐵線則預計於今年7月開始建設高架軌道。
胡志明市地鐵（Ho Chi Minh City's metro line）是越南最大城市的軌道運輸系統，首條路線於2012年動工，預計在2024年通車，另有7條路線規劃中；胡志明市當局在2001年提出興建都市鐵路，連接胡志明市與周邊省份，以免像曼谷等亞洲城市一樣，出現嚴重的交通擠塞問題。然而歷經十多年的建設，如今第一條地鐵都尚未完工，而成本已上升至17.7億美元（約新台幣531億元）。