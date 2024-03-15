柳俊烈爆熱戀韓韶禧！前任惠利「冷諷3字」三角關係時間線曝光
南韓女星韓韶禧擁有超高顏值和精湛演技，日前被爆出疑似和演員柳俊烈戀愛中，兩人更直接曬出同款手環，似乎越愛越高調，但柳俊烈交往7年的前女友「Girl's Day」成員惠利卻意有所指寫下「好有趣」3字，更取消柳俊烈的IG追蹤，引發外界猜測有內情。
記者吳昕蓓／綜合報導
韓韶禧日前被直擊和柳俊烈一同現身夏威夷飯店泳池，雙方經紀公司也未正面回應戀情，只強調那屬於藝人的私人行程，立刻引發外界瘋猜兩人交往中，然而隨著韓韶禧和柳俊烈的戀情越來越明朗，惠利卻在IG限時動態曬出夏威夷的照片、並寫下「好有趣」三個字，針對意味濃厚。
不僅如此，還有網友發現，惠利已經取消柳俊烈的IG追蹤，且兩人早在11月分手時，惠利就突然取消按讚柳俊烈的多篇貼文，似乎分手得不愉快。
韓網也整理出這段三角關係的時間軸，發現柳俊烈去年11月11日還在和惠利用情侶手機殼，同月13日兩人宣布分手，緊接著15日韓韶禧就發文去看柳俊烈的攝影展，還附上對方最喜歡的北極熊娃娃。今年1月18日韓韶禧又曬出柳俊烈喜歡的海綿寶寶，推測柳俊烈疑似無縫接軌或劈腿。
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