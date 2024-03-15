免費的要沒了！公費流感疫苗只剩3萬劑 最快月底就用完
衛福部疾管署自3月5日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種至疫苗用罄，副署長羅一鈞表示，開放全民公費接種流感疫苗的首日，接種人數突破8000人、有接種意願的民眾積極搶頭香，後續每日接種人數約落在2000人左右，目前庫存僅剩3萬劑，最快月底就會用完。
記者林志怡／台北報導
羅一鈞指出，自去（2023）年夏季、秋季以來，台灣持續有流感流行的情況，且幅度高於往年，雖目前預估今（2024）年這一波流感疫情會在清明前脫離流行閾值，但也不排除夏季再出現另一波流行的可能性，且依據以往經驗，不排除夏季流感會在7月開始、9月開學後再上升。
疾管署說明，過去7天（3/8-3/14）公費流感疫苗平均每日接種約1880劑，截至昨（14）日公費流感疫苗總接種數約654.4萬劑，整體疫苗使用率逾99.4%，僅剩餘約3萬劑。
此外，疾管署指出，因疫苗即將用完，呼籲尚未接種的民眾儘速前往接種，尤其是65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等高風險重點族群，另有意願接種民眾可先透過疾管署流感防治一網通查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。