趕下班？韓國瑜唱名未到就喊院會休息 綠委沒質詢到氣炸衝主席台
立法院今天舉行院會，下午輪到經濟組立委質詢，怎料，在下午質詢開始時，由於民進黨立委陳亭妃改書面報告，立法院長韓國瑜也沒喊休息，等下一位質詢立委到場，竟一路唱名完所有立委名字後，就宣布休息，導致民進黨立委洪申翰、邱志偉、賴惠員趕到場時，才發現韓國瑜已宣布休息，當場氣炸到主席台前反應。
記者林怡昕／台北報導
今天立法院會質詢到下午階段，陳亭妃改書面報告，韓國瑜唱名三次下位質詢的國民黨立委羅明才，但羅明才並未提早到場，韓國瑜卻沒宣布暫時休息，逕自繼續唱名，但因還未到表定質詢時間，後續所有立委都尚未到場，沒想到韓國瑜就一路唱名到結束，並宣布經濟組質詢結束。
當三位綠委趕到現場後，才發現韓國瑜已經宣佈休息，等於質詢機會直接被沒收，洪申翰、邱志偉、賴惠員衝到主席台前抗議。
洪申翰質疑，怎麼會這樣處理？「議事處臨時通知說要早點來，難道我們要闖紅燈嗎？」邱志偉也傻眼表示，議事處同仁請我們三點來。隨後趕到的賴惠員也趕緊大喊，我們連講話機會都沒有。
事後質詢排序在陳亭妃後面的立委，包括羅明才、洪申翰、邱志偉、郭國文、賴惠員、涂權吉、陳冠廷、林楚茵全部都沒質詢到。
但韓國瑜並未多做理睬，僅說「陳院長辛苦了、委員辛苦了」，並稱3月19日財政組繼續質詢，便轉頭走人，讓現場綠委大傻眼。