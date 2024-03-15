00940怎樣才算申購完成？金管會給答案　要完成這2個動作

瘋買00940？施昇輝示警絕不能All in　網友認同：ETF也會被割韭菜

▲近來出現股民追捧00940熱潮，甚至傳出股民為申購解定存、拿房子抵押貸款現象，理財作家施昇輝對此表示擔憂，並提醒絕不能All in。（圖／NOWnews資料照片）
▲近來出現股民追捧00940熱潮，甚至傳出股民為申購解定存、拿房子抵押貸款現象，理財作家施昇輝對此表示擔憂，並提醒絕不能All in。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

元大台灣價值高息（00940）高股息ETF掀起熱潮，更傳出有股民解定存、拿房子抵押貸款申購的現象。不過，知名理財作家施昇輝直言表示，ETF完全追蹤淨值、沒有想像空間，萬一上市時台股大跌，也是會重挫的，「我不會說不可以買，解定存也沒關係，但絕不能All in」。

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施昇輝昨（15）日在粉專發文提到自己對最近00940瘋買現象的想法，他說，「我最近有點生氣，也有點擔心」，並指出自己講0056已這麼多年，很多人就是要等低價才要買，結果看它一路走高更不敢買。現在看到一支發行價才10元的新高股息ETF，就瘋狂買進，「難道沒有想到已經接近2萬點了嗎？」。

同時，施昇輝表示，很擔心很多人以為ETF像個股上市一樣有蜜月行情，以為一上市就會大漲立刻賺錢，但實際上ETF完全追蹤淨值，完全沒有想像空間，如果上市時台股大跌，它也是會重挫，「這些不了解ETF的人，屆時會不會造成停損賣壓？」。另這些人是否也誤以為10元就像股票面額，是不該跌破的，但很多個股也是會跌破面額。

施昇輝進一步舉例表示，0056雖然曾到39元以上，但在2008年也曾從發行價25元跌不到14元，就算近一點，在2020年新冠疫情最嚴重的時候，也跌到22元以下。「這些搶買00940的人是不知道嗎？」。

施昇輝說，「我不會說不可以買00940，解定存也沒關係，但絕不能all-in，至少用定期定額方式，而且更不該借錢來買。」，並感嘆「ETF本該是安靜的角落，現在卻已經成了吵雜的夜市。」。

此文一出也讓獲得不少網友贊同「大家的金融常識不足夠」、「2萬點還瘋搶，我也是醉了」、「我都聽學長的，定期定額慢慢持續一點一點買，買了就忘了它！」、「買ETF就是想安靜買了忘記它，結果現在被推到市場的C位，話題搞太大，很怕被牽連到」、「他們用股票的思維買ETF，沒有了解什麼是基金」，「市況好的時候，很多人都失去風險意識，不要以為ETF就不會被割韭菜」。也有網友認為，ETF就是買了丟著等未來發股息，而且00940才10元。不過，實際上高股息ETF必須沒有低於發行價才有高股息可以領，否則股息會很少。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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