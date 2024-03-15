瘋買00940？施昇輝示警絕不能All in　網友認同：ETF也會被割韭菜

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時，施昇輝表示，很擔心很多人以為ETF像個股上市一樣有蜜月行情，以為一上市就會大漲立刻賺錢，但實際上ETF完全追蹤淨值，完全沒有想像空間，如果上市時台股大跌，它也是會重挫，「這些不了解ETF的人，屆時會不會造成停損賣壓？」。另這些人是否也誤以為10元就像股票面額，是不該跌破的，但很多個股也是會跌破面額。
施昇輝進一步舉例表示，0056雖然曾到39元以上，但在2008年也曾從發行價25元跌不到14元，就算近一點，在2020年新冠疫情最嚴重的時候，也跌到22元以下。「這些搶買00940的人是不知道嗎？」。
施昇輝說，「我不會說不可以買00940，解定存也沒關係，但絕不能all-in，至少用定期定額方式，而且更不該借錢來買。」，並感嘆「ETF本該是安靜的角落，現在卻已經成了吵雜的夜市。」。
此文一出也讓獲得不少網友贊同「大家的金融常識不足夠」、「2萬點還瘋搶，我也是醉了」、「我都聽學長的，定期定額慢慢持續一點一點買，買了就忘了它！」、「買ETF就是想安靜買了忘記它，結果現在被推到市場的C位，話題搞太大，很怕被牽連到」、「他們用股票的思維買ETF，沒有了解什麼是基金」，「市況好的時候，很多人都失去風險意識，不要以為ETF就不會被割韭菜」。也有網友認為，ETF就是買了丟著等未來發股息，而且00940才10元。不過，實際上高股息ETF必須沒有低於發行價才有高股息可以領，否則股息會很少。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。