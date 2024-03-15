綠委傻眼！直奔議場卻無法質詢 衝韓國瑜辦公室痛斥「太扯了」
立法院今（15）日邀請行政院長陳建仁進行施政總質詢，未料，下午2時30分開會時，因民進黨立委陳亭妃將質詢改成書面報告，使得後面待質詢的委員趕不急、被跳過，引起原本等待質詢的民進黨立委洪申翰、邱志偉、林楚茵等人不滿，直搗院長辦公室抗議，怒斥立法院長韓國瑜沒收質詢，「我要質詢」。
記者陳佩君／台北報導
院會質詢下午時，陳亭妃因改書面報告，韓國瑜唱名下位質詢的國民黨立委羅明才，但羅未趕到，韓國瑜卻未宣布暫時休息、逕自唱名，因未到表定質詢時間，接下來的立委都未趕到，韓國瑜便一路唱名到結束，並宣布經濟組質詢結束、院會休息。
「韓國瑜沒收質詢、我要質詢！」民進黨立法院黨團下午召開會，痛訴韓國瑜應回給立委質詢權利。洪申翰表示，韓國瑜因為主持議會能力差勁，一連沒收經濟組立委質詢權，且多數是民進黨立委。
洪申翰提到，原本議事處通知下午3點進來質詢，「看起來是第一名羅明才沒有進來，後來韓國瑜唸所有名字」，「我在2時36分進議場，就已經被跳過，且被跳過的不只是我，是下午全部的質詢立委」。
洪申翰指出，他和立委邱志偉一起抗議，說質詢準備很久、希望能質詢，和韓國瑜抗議時，他不理、態度惡劣、傲慢，僅稱是按照議事規則，「你明明在羅明才沒來時，可以喊休息，讓下個立委有時間到」。
洪申翰續指，在他們抗議後，韓還私下說，「你們你們就私下跟行政院講就好，這是對立委最大羞辱，總質詢是立委職權，是選民希望監督行政院」。
綠委召開記者會後，一行人隨即赴立法院長辦公室抗議，洪申翰等人與韓國瑜見面後，韓也邀請綠委進會客室談話，目前正在談話中。