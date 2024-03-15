好大膽！澳洲科學家自稱比特幣發明人行騙8年 英法院打臉揭真相
比特幣（Bitcoin）正夯，11日交易價格首度突破7萬2000美元（約新台幣226.4萬）大關，成為全球熱門的投資話題。而英國法院14日的最新判決也引發外界關注，澳洲電腦科學家萊特（Craig Wright），長年自稱是比特幣發明人「中本聰」，但英國法院表示，萊特並非「中本聰」本尊，也不是比特幣白皮書的作者。法院判決出爐後，過去自稱是「中本聰」狐假虎威的萊特恐將面臨巨額索賠。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，萊特8年多來一直自稱是比特幣發明人，稱自己是比特幣白皮書的作者，而「中本聰」則是他所用的筆名。不過，加密貨幣開放專利聯盟（COPA）懷疑萊特的說法，將萊特告上法院，要求法院裁決萊特究竟是不是比特幣發明人「中本聰」。
而英國法官梅洛（James Mellor）表示，法院看到「壓倒性的證據」證明萊特不是中本聰，萊特並非比特幣白皮書的作者，沒有發明比特幣，不是在2008年至2011年以「中本聰」為筆名活躍的那個人。
對於法院判決結果，COPA稱這是「整個開源社群和真相的勝利」，並批評萊特8年來持續以假冒的中本聰身分，霸凌和恐嚇比特幣社區的開發者，如今法院的判決終於可以終止這種亂象。COPA的律師指出，已對萊特提出數千億美元的索賠，痛批萊特的行為是一個精心設計的謊言，並輔以大規模的偽造證據。
法院判決出爐後，萊特尚未發表回應。