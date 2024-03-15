獨／台中、南投校長涉性侵被彈劾　許淑華做對這件事大勝盧秀燕

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地方頗孚聲望的黃姓國中校長、劉姓國小校長性侵事件震驚各界，兩案有諸多共同點，一位曾是國中資優班名師、一位是知名田徑校隊教練，桃李滿天下一文一武備受讚譽，事件曝光當下許多人不敢置信、主動為他發聲；兩案都由民進黨女性民代公開揭露，台中是民進黨市議員張家銨、南投是前立委蔡培慧，縣市長都是明星級的國民黨女縣市長盧秀燕、許淑華。
其三是兩案先後在3個月內被監院彈劾糾正，上星期南投案彈劾劉姓校長、移送懲戒法院審理；去年底台中案全票通過彈劾黃姓校長、移送懲戒法院審理。特別的是，監院另認定台中市教育局明顯判斷錯誤，影響案件清查及求助意願，有違法之虞且態度消極，通過對教育局糾正案。此糾正案讓綠營大嘆盧秀燕不斷宣稱是六都唯一女市長、性平法的推動者，團隊執法效率卻遠不如隔鄰的南投縣許淑華。
相較台中市強調「依法行政」，南投縣處理校長性侵案件的確明快許多。早在去年有人在ptt反映此事時，縣府便在第一時間主動與發文者取得聯繫，面對蔡培慧記者會不至於措手不及；張家銨的記者會卻是被害人向台中市教育局檢舉4個月後，得知自己身份被曝光、且家人受到校長騷擾，才轉向民代和人本基金會求助，受害者基本上已對公部門失去信任。
據了解，許淑華得知校長性侵案第一時間勃然大怒，她認為校園權勢性侵是最可惡的事，且學生是弱勢，指示「有錯就認錯、該扛的就扛」，先讓校長離開工作崗位。南投縣政府新聞處長蔡明志證實，開性平會時受害者指證歷歷，教育局立即要求校長停止職務靜待調查，當時還頂著「不用上班也能爽拿薪水」的批評壓力。
南投縣政府由副縣長王瑞德主持跨局處小組，處理後續作為時，另一派認為未來若被翻案，恐面臨索賠、被告風險，主張「靜待檢舉、依法執政」。但許淑華堅持以民眾觀感為第一優先，要求「站在民眾的立場、而非公務員的角度思考」，指示積極查辦，並要求所屬主動將縣府調查結果交付檢方；台中市的校長性侵案比南投案早一年發生，但市府並未說服還在追訴期的受害者配合司法偵辦，因此未移送地檢署。