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獨／台中、南投校長涉性侵被彈劾　許淑華做對這件事大勝盧秀燕

▲南投縣長許淑華處理竹山校長性侵案態度明快獲得好評。（圖／翻攝許淑華臉書，2024.03.15）
▲南投縣長許淑華處理竹山校長性侵案態度明快獲得好評。（圖／翻攝許淑華臉書，2024.03.15）

記者顏幸如／南投報導

台中市、南投縣近來相繼爆發知名國中小校長對多位學生權勢性侵案，監院先後彈劾兩名惡狼校長，卻只糾正台中市教育局。多位市議員今（15）日對教育局調查過程是否有瑕疵意見相左，市長盧秀燕強調自己是《性平法》推手，綠營卻感嘆無論狼師案還是豐中霸凌案，台中市處置校園事件的魄力遠不如南投縣，教當事人和家長情何以堪？

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南投縣竹山鎮前國小劉姓校長從事教職長達34年，去年6月被揭露曾對多位學生強吻、撫摸、擁抱等不當行為，南投縣政府啟動清查，直到去年底已累計29件；南投地檢署亦認定涉犯《妨害性自主罪》，對他提起公訴。台中市黃姓前國中校長從1993年到2006任教某國中時，分別對A生與C生性侵害、對D生性騷擾，前年4月被檢舉，教育局調查後宣佈將他解聘、永不錄用、取消退休金。

地方頗孚聲望的黃姓國中校長、劉姓國小校長性侵事件震驚各界，兩案有諸多共同點，一位曾是國中資優班名師、一位是知名田徑校隊教練，桃李滿天下一文一武備受讚譽，事件曝光當下許多人不敢置信、主動為他發聲；兩案都由民進黨女性民代公開揭露，台中是民進黨市議員張家銨、南投是前立委蔡培慧，縣市長都是明星級的國民黨女縣市長盧秀燕、許淑華。

▲台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華都是國民黨的女力明星，兩人私交甚篤。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.03.15）
▲台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華都是國民黨的女力明星，兩人私交甚篤。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.03.15）
其三是兩案先後在3個月內被監院彈劾糾正，上星期南投案彈劾劉姓校長、移送懲戒法院審理；去年底台中案全票通過彈劾黃姓校長、移送懲戒法院審理。特別的是，監院另認定台中市教育局明顯判斷錯誤，影響案件清查及求助意願，有違法之虞且態度消極，通過對教育局糾正案。此糾正案讓綠營大嘆盧秀燕不斷宣稱是六都唯一女市長、性平法的推動者，團隊執法效率卻遠不如隔鄰的南投縣許淑華。

相較台中市強調「依法行政」，南投縣處理校長性侵案件的確明快許多。早在去年有人在ptt反映此事時，縣府便在第一時間主動與發文者取得聯繫，面對蔡培慧記者會不至於措手不及；張家銨的記者會卻是被害人向台中市教育局檢舉4個月後，得知自己身份被曝光、且家人受到校長騷擾，才轉向民代和人本基金會求助，受害者基本上已對公部門失去信任。

▲台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華曾是立法院同事，先後投入縣長市選舉。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.03.15）
▲台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華曾是立法院同事，先後投入縣長市選舉。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.03.15）
據了解，許淑華得知校長性侵案第一時間勃然大怒，她認為校園權勢性侵是最可惡的事，且學生是弱勢，指示「有錯就認錯、該扛的就扛」，先讓校長離開工作崗位。南投縣政府新聞處長蔡明志證實，開性平會時受害者指證歷歷，教育局立即要求校長停止職務靜待調查，當時還頂著「不用上班也能爽拿薪水」的批評壓力。

南投縣政府由副縣長王瑞德主持跨局處小組，處理後續作為時，另一派認為未來若被翻案，恐面臨索賠、被告風險，主張「靜待檢舉、依法執政」。但許淑華堅持以民眾觀感為第一優先，要求「站在民眾的立場、而非公務員的角度思考」，指示積極查辦，並要求所屬主動將縣府調查結果交付檢方；台中市的校長性侵案比南投案早一年發生，但市府並未說服還在追訴期的受害者配合司法偵辦，因此未移送地檢署。

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