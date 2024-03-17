太陽花10週年／時力殞落　黃捷、吳崢談現有選制「小黨難突圍」

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黃捷回憶，當初加入時力是因為318之後跟一群夥伴有相同的理念，也希望太陽花精神能夠延續到政治體制 ，透過政治方式，但後來時代力量有一些黨內的問題，也發現在價值上道不同不相為謀，在意見分歧下夥伴們紛紛退黨。
黃捷也說，現在有夥伴相繼加入民進黨，這也代表政治理念跟民眾黨黃國昌，是從時代力量時期就有分歧，當時對方選擇的路線與自己並不同，期待政治的實踐也不一樣，如今從政黨的選擇便一覽無遺。
當年學運身為媒體組長的吳崢，如今則是民進黨發言人，他認為，台灣整體的政治環境，讓小黨面臨的挑戰本來就不容易，特別是台灣整體選制，單一選區制度，放眼世界各國容易形塑出兩黨制的政黨生態，要挑戰這樣的結構，環境本來就相對艱困。
吳崢指出，小黨受制於政治的壓力，最主要困境是在於能不能堅持政黨設定的政治路線，因為時間並不站在小黨這邊，除了資源相對少之外，每一次的大選都是生死存亡的關鍵，在這樣的局勢中，選舉中受挫能不能堅持路線，就是很大的挑戰跟壓力，否則若無法承擔壓力，做出路線上的變更，也會讓支持者感到困惑或離開。
而對於藍委徐巧芯稱，太陽花世代問政沒達期待，表現不如預期，吳崢則說，確實有人沒有連任成功，自己也沒順利當選，但也有同世代的戰友挺進立法院，像是吳沛憶與黃捷。
吳崢表示，自己並不認為是民眾對於太陽花運動的否定，反而是凸顯2014年到現在，太陽花運動反映國家路線的選擇，要親中或是與自由民主國家同盟，台灣內部也一直存在這兩股力量進行路線之爭，從國民黨在國會推動的優先法案來看，包括重啟服貿、縮短陸配年限、不在籍投票顯見的親中路線，反觀自己與夥伴們站在強化台灣民主自主的這一邊，這是要繼續堅持的方向。