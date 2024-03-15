大谷翔平老婆是田中真美子！1個月前意外被猜中　自爆最大關鍵曝

全家7折、7-11即期品瘋搶！女喊「絕對別再買了」　店員認同理由

▲7-11的即期品會打65折出售，不少人都喜歡購買，堪稱是月底救星。（圖/threads@owo_0812）
▲7-11的即期品會打65折出售，不少人都喜歡購買，堪稱是月底救星。（圖/threads@owo_0812）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣超商密度相當高，一條路上經常相隔沒多久就會出現一間超商，有時候像是7-11或全家還會出現自家人打自家人的場面，一家7-11正對面就又是另一家7-11，超商在台灣可以說是不可或缺的店家。然而，超商販售的鮮食以及麵包等，都會有「保存期限」，於是要過期時，各家都會祭出折扣來拼完售，以免浪費食物，像是7-11的「65折i珍食」、全家的「7折友善食光」等等，吸引不少小資族購買。近日，就有女網友表示「絕對不要再買超商的即期品了！」其原因公開之後，甚至有超商店員也認同該想法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Tik Tok影音創作網紅「閻仔」近日在頻道上傳一支影片，只見她人出現在全家便利商店內，手拿一個全家7折的即期品，一臉認真的說「以後來到超商，絕對不要買這種友善食光7折的東西」，掌鏡攝影師則為「為什麼？」閻仔則突然說「因為我要買」。超爆笑的理由讓該影片短短1天就突破39萬人觀看。

影片曝光後，不少人都被引起共鳴「笑死！我真的也要買，請大家不要買」、「真的欸！拜託留給我好嗎大大」、「還以為有什麼猛料要爆！想說我都買好幾年了」、「店員路過，每次想吃的都會買走哭哭...」、「超商看到這部影片前面應該有緊張一下」、「每天都吃65折路過，固定8點蹲點舒服」。

@yenpelju再次呼籲大家 這種東西真的不要買！ #閻仔 #推薦 #超商

♬ 原聲 - 閻仔 - 閻仔
超商「月光寶盒時間表」大公開！搶便宜筆記打折時段

事實上，超商的這種即期品打折出售的銷售模式早已行之有年，不少人老是抓不準時間點，因而經常搶不到自己想吃的鮮食、麵包或者飯糰等等。臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」就曾經有網友貼心整理各大超商「搶便宜的打折時段」，被堪稱是月底如果快吃土時，一定要收藏的「超商月光寶盒時間表」。

▲四大超商+全聯打折時段一次看！想撿便宜準時抵店選擇最多。（圖/記者張嘉哲製作）
▲四大超商+全聯打折時段一次看！想撿便宜準時抵店選擇最多。（圖/記者張嘉哲製作）
📍7-11打折時段（65折i珍食）：早上10時至下午17時、晚上8時至凌晨3時，微波食品鮮食、麵包、三角與圓形飯糰都有機會打折。
📍全家打折時段（7折友善時光）：下午5時至凌晨12時，各種微波食品鮮食、麵包、生鮮蔬果都有機會打折。
📍萊爾富打折時段（7折惜福食堂）：下午6時至凌晨12時，各種麵包、鹹食、微波食品鮮食都有機會打折。
📍OK便利商店打折時段（6折）：下午16時30分至晚上10時30分，鮮食以及麵包有機會打折。
📍全聯福利中心（6折至8折不定）：開店一小時內、下午4點過後，各種生鮮食材、蔬菜水果、麵包甜點都有機會打折。

超商即期品「打折出售」效益超大！內行攻略教你搶便宜

以全家「友善時光7折」的政策來說，在一年可以減少3000噸的剩食，也等同減少8萬多公斤的碳排放量，不僅同時讓客人以便宜價格吃到食物，還能為地球做環保，《NOWnews》記者也在大概十年前，曾經到超商直擊大夜班店員處理報廢即期品，因當時超商並沒有這種打折出售的政策，真的都是撿完過期品後，整籃直接丟進垃圾桶，如今找出減少浪費的替代方案，實在非常的棒！

▲全家的「友善食光」政策，一年可以減少約3000噸的剩食，同時可以達到8萬多公斤的碳排放量，是非常棒的政策。（圖/全家便利商店提供）
▲全家的「友善食光」政策，一年可以減少約3000噸的剩食，同時可以達到8萬多公斤的碳排放量，是非常棒的政策。（圖/全家便利商店提供）
如果想要購買超商打折的即期品的話，以全家跟7-11來說，都可以事先在APP查詢各店家打折品的庫存還有多少，前往購買才不會撲空。而根據記者經驗，也教授大家一個小撇步，如果你常去的超商屬於「辦公商業大樓」附近或者是樓下的門市，因為六日休假人數比較多，打折的品項也真的會比較多哦！另外，最佳購買時間就是開始打折的半小時內，選擇會比較多元，如果晚去的話通常熱門品項都會完售，畢竟像是「義大利麵」、「健康餐盒」這種打折只要銅板價的品項，都是非常受到歡迎的！

全聯60元便當不用搶了！店員認「2時段」上架　內容物、口感曝光

全家福袋下架不賣了！「堅持不降價原因」曝　內行認同：很正常

全家福袋終於不撐了！5折大出清「1招查全台庫存」：買到直接賺翻

全聯6折生鮮瘋搶！男喊別再買了　勸世理由婆媽愣住：意外的合理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞