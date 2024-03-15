全家7折、7-11即期品瘋搶！女喊「絕對別再買了」　店員認同理由

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影片曝光後，不少人都被引起共鳴「笑死！我真的也要買，請大家不要買」、「真的欸！拜託留給我好嗎大大」、「還以為有什麼猛料要爆！想說我都買好幾年了」、「店員路過，每次想吃的都會買走哭哭...」、「超商看到這部影片前面應該有緊張一下」、「每天都吃65折路過，固定8點蹲點舒服」。
超商「月光寶盒時間表」大公開！搶便宜筆記打折時段
@yenpelju再次呼籲大家 這種東西真的不要買！ #閻仔 #推薦 #超商
♬ 原聲 - 閻仔 - 閻仔
事實上，超商的這種即期品打折出售的銷售模式早已行之有年，不少人老是抓不準時間點，因而經常搶不到自己想吃的鮮食、麵包或者飯糰等等。臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」就曾經有網友貼心整理各大超商「搶便宜的打折時段」，被堪稱是月底如果快吃土時，一定要收藏的「超商月光寶盒時間表」。
📍7-11打折時段（65折i珍食）：早上10時至下午17時、晚上8時至凌晨3時，微波食品鮮食、麵包、三角與圓形飯糰都有機會打折。
📍全家打折時段（7折友善時光）：下午5時至凌晨12時，各種微波食品鮮食、麵包、生鮮蔬果都有機會打折。
📍萊爾富打折時段（7折惜福食堂）：下午6時至凌晨12時，各種麵包、鹹食、微波食品鮮食都有機會打折。
📍OK便利商店打折時段（6折）：下午16時30分至晚上10時30分，鮮食以及麵包有機會打折。
📍全聯福利中心（6折至8折不定）：開店一小時內、下午4點過後，各種生鮮食材、蔬菜水果、麵包甜點都有機會打折。
超商即期品「打折出售」效益超大！內行攻略教你搶便宜
以全家「友善時光7折」的政策來說，在一年可以減少3000噸的剩食，也等同減少8萬多公斤的碳排放量，不僅同時讓客人以便宜價格吃到食物，還能為地球做環保，《NOWnews》記者也在大概十年前，曾經到超商直擊大夜班店員處理報廢即期品，因當時超商並沒有這種打折出售的政策，真的都是撿完過期品後，整籃直接丟進垃圾桶，如今找出減少浪費的替代方案，實在非常的棒！
如果想要購買超商打折的即期品的話，以全家跟7-11來說，都可以事先在APP查詢各店家打折品的庫存還有多少，前往購買才不會撲空。而根據記者經驗，也教授大家一個小撇步，如果你常去的超商屬於「辦公商業大樓」附近或者是樓下的門市，因為六日休假人數比較多，打折的品項也真的會比較多哦！另外，最佳購買時間就是開始打折的半小時內，選擇會比較多元，如果晚去的話通常熱門品項都會完售，畢竟像是「義大利麵」、「健康餐盒」這種打折只要銅板價的品項，都是非常受到歡迎的！