增6台商回台投資！統一超商砸235億　桃園航空城打造大型物流園區

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春源鋼鐵為國內最具規模的鋼鐵裁剪加工業暨鋼結構業者之一，且為國內汽車鋼捲中心，業務從早期的鋼捲加工逐步展開多角化經營，包含電磁鋼材衝製、特殊鋼銷售、特鋼帶軋延、自動倉儲設計、製造以及鋼結構工程等各種鋼鐵相關產品，同時致力於鋼結構技術的研發創新，例如五楊高架C901標「懸臂工作車推進工法」及大巨蛋「屋頂桁架提升工法」，並取得新型專利證書。為持續深耕臺灣市場，春源鋼鐵擬招募23名本國員工，投資超過13億元，規劃興建新北三重總部廠辦大樓、擴建桃園龍潭鋼構廠，並在高雄廠區增設智慧化產線；其中三重總部將取得綠建築黃金級標章並採用銀級智慧建築設計，而既有廠區將增設太陽能光電設備、優先採購節能設備。春源鋼鐵期望透過本次投資強化競爭優勢與研發技術，配合政府2050淨零碳排政策，共同推動臺灣鋼鐵業的新發展。
統一超商以成為消費者心中的生活服務平台為使命，深耕在地逾45年，以超過6,800家門市串聯服務全臺368個鄉鎮市區，早已和民生需求及國民經濟緊密結合，甚至成為評估地區生活機能的重要指標。為了整合既有數座物流中心功能，統一超商將於桃園航空城打造北區大型智慧物流園區，導入智能管理系統，提升運作效率，就近服務鄰近地區的7-ELEVEN、康是美、星巴克等通路的物流需求，進而優化消費者體驗；總投資金額約235億元，可新增496名本國就業機會。此外，園區預計取得綠建築標章與設置太陽能設備，致力降低碳排放，積極落實企業永續經營。
萬海航運為世界第十一大航商，專營國際航運、港口貨櫃集散站，目前在全球33個國家設置營運據點及直靠港口。秉持深耕臺灣的精神，萬海航運投資100餘億元興建高雄港第五貨櫃中心79至81號碼頭，安裝自動化設備與智能管理系統，有效提升作業安全及效能，並建置太陽能設施，與大規模導入碼頭電能曳引車、電動堆高機等設備，響應減碳及永續發展理念。本次投資將大幅提高營運規模，帶動航商及港口貨櫃吞吐量向上提升，並藉由優勢戰略地位及高效港埠作業，強化港區貨櫃樞紐競爭力。
樂迦再生科技專注於細胞治療產品之委託開發暨製造服務(CDMO)，公司核心技術為提供CAR-T(嵌合抗原受體T細胞)製程及iPSC(誘導多功能幹細胞)製程服務，應用於精準醫療與藥物開發。由於再生醫療市場前景看好，樂迦再生科技預計增聘68名本國員工，投資逾25億於新竹生物醫學園區打造符合PIC/S GMP認證專業細胞工廠，導入自動化生產模組與AI智慧化管理系統，及時掌握生產動態並優化製程。新廠預計取得綠建築標章，設置太陽能發電設備、雨水回收及電梯能量回饋系統，以提高能源使用效率，為環境保護盡一份心力。
仁享創意以武士燒、鯛魚燒品牌起家，有別於一般的餐飲業者，其致力於研發自用生產設備，以維持產品品質的一致性，並利於品牌推廣。近年因「獨食」的新飲食風潮崛起，仁享創意創立了多個主打「一人食」的餐飲品牌，包含one&one燒肉、鍋裡鍋物、玩onepizza及飽倍什鍋，讓消費者能自在享受獨食時光。為提供各店新鮮食材，未來規劃招聘7名本國員工，投資近2億於臺中市太平區建置食品雲端智慧中央工廠，整合MES與ERP系統，落實精實管理；新廠將建置太陽能設施，採用節能設備與節電燈具，全力配合政府減碳排政策。
尚達化工以回收處理半導體製程產出廢溶劑為主要業務，透過蒸餾方式以物理原理將廢溶劑純化後，加工處理成為可重複使用之再生溶劑，尚達處理後之溶劑最高純度可達99.9%並再次投入產業中應用。尚達化工在109年、111年、112年連續獲得桃園市績優資源循環處理機構評鑑最高級—A級肯定（110年因疫情關係停辦），同時也於111年獲得行政院環境保護署資源循環績優企業的殊榮。鑑於國內半導體產業的蓬勃發展，廢液處理需求量也隨之增加，因此尚達化工決定於桃園觀音擴建新廠，未來新廠區將引進智慧控制與進料管制系統，搭配節能鍋爐及熱能回收等設備，估計總體投資金額逾5億元。在人才任用上，在原有員工人數上將再增聘15名本國籍人才。尚達期望透過人才的選任與設備優化，提高運轉效率與工作環境安全，並突破純化技術產出符合電子級使用再生溶劑。尚達化工以擔任國內半導體產業發展的堅實後盾為己任，實踐「回收再造、資源不耗」的企業理念。