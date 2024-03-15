路跑／萬金石馬拉松邀請12位世界前84名好手參賽！力拚寫下新紀錄

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劉副市長表示，新北市萬金石馬拉松不只在賽事上持續追求卓越創新，更希望透過賽事推廣在地觀光及文化，天燈是新北市重要的文化象徵，今天就邀請6位國際菁英選手，及國內長跑好手謝千鶴在天燈上寫下對自己的期許，同時預祝即將開跑的萬金石馬拉松圓滿順利。
體育局補充，萬金石是國內外跑者爭相報名、每年必朝聖的馬拉松之一，今年賽事聚集來自26個國家及地區、11,000名跑者參賽，國內菁英，包括首次挑戰萬金石的長跑選手謝千鶴，以及今年身兼掛牌嘉賓的「印帝」周庭印等人。
新北市萬金石馬拉松男子組的大會紀錄是由來自肯亞的MATHEW KIPSAAT於2019年以2小時11分17秒的成績創下，而女子組紀錄是由衣索比亞的BEKELECH GUDETA BORECHA在去(2023)年以2小時29分25秒創下。今年受邀參賽金標等級的外籍選手成績都非常亮眼，女子組中來自肯亞的Ruth CHEBITOK在2022年創下2小時21分03秒個人最佳紀錄、衣索比亞選手Fozya Jemal AMID剛在今年1月杜拜馬拉松創下2小時21分53秒最佳成績。
男子組部份，來自衣索比亞選手ADELADLEW MAMO GEBREYOHANNES有2小時5分12秒的優異紀錄，及南非的Stephen MOKOKA去年在大阪馬拉松以 2小時6分42秒創下個人最佳成績，金光閃閃的亮眼成績，期望選手們保持個人最佳狀態，再創萬金石馬拉松紀錄。
無法到現場觀賽的民眾，歡迎3月17日(日)早上6點鎖定TVBS 56臺、LINE TV或youtube頻道關注賽事，更多相關訊息請上至新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。
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