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路跑／萬金石馬拉松邀請12位世界前84名好手參賽！力拚寫下新紀錄

▲新北市萬金石馬拉松舉辦菁英選手歡迎會，新北市副市長劉和然及中華民國田徑葉政彥理事長代表，邀請國際菁英及國內選手謝千鶴到場，一起用「彩繪天燈」寫下祝福願望。（圖／新北市政府體育局提供）
▲新北市萬金石馬拉松舉辦菁英選手歡迎會，新北市副市長劉和然及中華民國田徑葉政彥理事長代表，邀請國際菁英及國內選手謝千鶴到場，一起用「彩繪天燈」寫下祝福願望。（圖／新北市政府體育局提供）

記者林之越/新北報導

臺灣首場金標籤認證賽事，2024新北市萬金石馬拉松即將在本週日，即3月17日正式開跑，今（15）日特別於賽前舉辦菁英選手歡迎會，由新北市副市長劉和然及中華民國田徑葉政彥理事長代表，邀請世界排名前84名的菁英跑者及國內選手謝千鶴到場，並以在地文化體驗方式讓各國選手交流，一起用「彩繪天燈」寫下祝福願望。

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新北市劉和然副市長首先感謝中華民國田徑協會在賽事專業協助，今年為萬金石邀請來自肯亞、衣索比亞、南非等共12名、世界排名前84名的菁英跑者參賽，讓國內跑友們能與國內外菁英跑者一起跑上臺灣最美麗的賽道，用步伐來體驗萬金石獨有的海風及熱情的加油團。

劉副市長表示，新北市萬金石馬拉松不只在賽事上持續追求卓越創新，更希望透過賽事推廣在地觀光及文化，天燈是新北市重要的文化象徵，今天就邀請6位國際菁英選手，及國內長跑好手謝千鶴在天燈上寫下對自己的期許，同時預祝即將開跑的萬金石馬拉松圓滿順利。

▲新北市萬金石馬拉松舉辦菁英選手歡迎會，新北市副市長劉和然及中華民國田徑葉政彥理事長代表，邀請國際菁英及國內選手謝千鶴到場，一起用「彩繪天燈」寫下祝福願望。（圖／記者林之越攝）
▲新北市萬金石馬拉松舉辦菁英選手歡迎會，邀請國際菁英及國內選手謝千鶴到場，一起用「彩繪天燈」寫下祝福願望。（圖／記者林之越攝）
體育局補充，萬金石是國內外跑者爭相報名、每年必朝聖的馬拉松之一，今年賽事聚集來自26個國家及地區、11,000名跑者參賽，國內菁英，包括首次挑戰萬金石的長跑選手謝千鶴，以及今年身兼掛牌嘉賓的「印帝」周庭印等人。

新北市萬金石馬拉松男子組的大會紀錄是由來自肯亞的MATHEW KIPSAAT於2019年以2小時11分17秒的成績創下，而女子組紀錄是由衣索比亞的BEKELECH GUDETA BORECHA在去(2023)年以2小時29分25秒創下。今年受邀參賽金標等級的外籍選手成績都非常亮眼，女子組中來自肯亞的Ruth CHEBITOK在2022年創下2小時21分03秒個人最佳紀錄、衣索比亞選手Fozya Jemal AMID剛在今年1月杜拜馬拉松創下2小時21分53秒最佳成績。

▲新北市萬金石馬拉松舉辦菁英選手歡迎會，新北市副市長劉和然及中華民國田徑葉政彥理事長代表，邀請國際菁英及國內選手謝千鶴到場，一起用「彩繪天燈」寫下祝福願望。（圖／記者林之越攝）
▲新北市萬金石馬拉松舉辦菁英選手歡迎會，邀請國際菁英及國內選手謝千鶴到場，一起用「彩繪天燈」寫下祝福願望。（圖／記者林之越攝）
男子組部份，來自衣索比亞選手ADELADLEW MAMO GEBREYOHANNES有2小時5分12秒的優異紀錄，及南非的Stephen MOKOKA去年在大阪馬拉松以    2小時6分42秒創下個人最佳成績，金光閃閃的亮眼成績，期望選手們保持個人最佳狀態，再創萬金石馬拉松紀錄。

無法到現場觀賽的民眾，歡迎3月17日(日)早上6點鎖定TVBS 56臺、LINE TV或youtube頻道關注賽事，更多相關訊息請上至新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

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