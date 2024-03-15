全家泰狂了！首賣「現調泰式奶茶」免50元開喝 加碼椰奶拿鐵回歸
超商泰狂了！全家將於3月20日起推出3款泰式現調飲品，包括便利商店首見的「泰式綠奶茶」，還有「椰奶拿鐵」改良回歸，以及市面少見的「泰式厚椰可可」，限時在4月2日前，泰式綠奶茶特價49元開喝，比手搖飲店還要便宜。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家掌握手搖飲品商機，將在3月20日起推出3款全新現調飲品，包括以綠茶取代紅茶製成的「泰式綠奶茶」，是泰國當地的人氣飲品，嚴選三款特色茶粉，茶香層次豐富，入口就能感受優雅香氣，且口感絲滑柔順、尾韻持久留香，宛如手工現沖的好滋味，開賣日起至4月16日嘗鮮價每杯49元（原價55元）。
還有升級2022年推出過的椰奶拿鐵，新登場Let’s Café「泰式厚椰拿鐵」，添加泰國直輸進口的CHAOKOH巧口牌椰奶，醇厚口感再升級，原價每杯85元，全家會員4月2日前69元優惠價；同步推出「泰式厚椰可可」，泰國椰奶加上醇黑厚可可，濃郁滑順風味推薦必嘗，原價每杯90元，活動期間會員價只要79元。
並且日本超人氣IP吉伊卡哇現身全家，不僅躍上私品茶杯身，3月20日前至4月16購買指定春日主題商品任兩件，或是私品茶任兩杯，即可用29元加價購吉伊卡哇充氣氣球乙個 （共三款），活動品項不適用隨買跨店取購買、兌換。
7-11門市則開賣阿華田「脆酷力抹醬餅乾杯」，由瑞士生產、原裝直送的阿華田脆酷力抹醬，含獨特脆酷顆粒口感、經典香濃巧克力麥芽味，於瑞士平均每5秒可以賣出一罐，阿華田脆酷力抹醬餅乾杯結合100%瑞士脆酷力抹醬以及酥脆餅乾棒，每一口都能吃到醇厚的阿華田脆酷力抹醬。
阿華田「脆酷力抹醬餅乾杯」自3月6日起，在全台7-11都有賣，小小一個阿華田杯杯隨身帶著走，不僅是上班用腦過度最佳的能量補給，或是下班放學後嘴饞想犒賞自己都相當適合，以前脆酷力抹醬都是早餐抹麵包吐司吃，現在隨時開挖就能吃。