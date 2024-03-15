麻疹疫情四處燒！32間醫療院所可施打MMR疫苗 怎麼查詢一次看
近期世界各地傳出麻疹疫情，除國內出現本土個案外，國人愛去的日本等國也傳出麻疹確診事件，不少民眾都想趕緊接種疫苗來自保。衛福部疾管署副署長羅一鈞對《NOWnews今日新聞》指出，民眾若有自費接種需求，可參考32間旅遊醫學門診醫院，也可參考地方衛生單位、或詢問周邊醫療院所，但呼籲民眾現階段不要搶打疫苗，避免排擠醫療人員或需前往疫情風險較高地區的民眾需求。
記者林志怡／台北報導
羅一鈞指出，3到4月是麻疹疫情的高峰期，台灣本土還會有個案出現，疾管署已請醫院加強醫療院所警覺心與通報，並請醫院檢視是否有麻疹免疫力不完整醫護人員，另目前國內有2間藥廠輸入「麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）混合疫苗」，其中一家有1.6萬劑在封緘檢驗中、另一家尚有2.5萬劑庫存。
對於目前國內的自費MMR疫苗供應情況，羅一鈞說，已請尚有庫存的藥廠保留1萬劑做為緊急疫情調度使用，並請兩間疫苗廠進口更多麻疹疫苗，以供應國內自費市場需求，但現階段來說，供應還是較為吃緊，也請2間藥廠優先供應給設有旅遊醫學門診的醫療院所。
羅一鈞呼籲，目前鄰近國家有麻疹流行的主要為馬來西亞、菲律賓，另外東歐也有流行，至於國人常出國的地點如日、韓、中、港、澳、泰，都尚未有麻疹本土流行，請一般出國民眾現階段「無須搶打」麻疹疫苗，希望把自費疫苗優先提供給會頻繁前往上述流行麻疹國家地區旅遊需求的民眾，或是實際會照顧到麻疹病患的員工，比如急診、感染科、小兒科、婦產科等。
此外，羅一鈞也提醒，如果在工作過程中容易接觸到麻疹患者、但尚未完成疫苗接種，如前述急診、感染科、小兒科、婦產科等科別的醫事人員，或是需要頻繁前往流行麻疹國家地區旅遊需求的民眾，可洽詢相關醫療院所、接種MMR疫苗。