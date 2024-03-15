蔣萬安怕虐童案「公親變事主」？市府批：有心人斷章取義
台北市一名1歲多的男童遭保母凌虐致死，引發眾怒。台北市長蔣萬安在臉書稱有人勸他「不要公親變事主」，這席話引發綠市議員抨擊，前北市副市長、民眾黨現任立委黃珊珊質疑北市府難道不是事主？對此，北市府今（15）日澄清表示，蔣萬安不贊同「不要公親變事主」的想法，相反的也提出「沒有人是局外人」，希望所有人都勇於承擔責任，請有心人士切勿斷章取義。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日下午出席基北北桃市長層級會議後，媒體詢問對公親變事主的事情是不同意，但臉書上提到是說「有人勸你」，有名嘴說是身邊有佞臣的客觀憑證？蔣萬安回應表示，對於這樣的說法是不同意，所以才會認為沒有人是局外人。大家共同面對問題，所以市府也第一時間，提出7+1方案，也希望把這樣的方案擴大到四個縣市，在今天的交流合作平台，大家討論之後也達成共識就會朝這樣的方向，積極來落實。
北市府副發言人郭音蘭表示，蔣萬安日前所說的原文很明確，市長不贊同「不要公親變事主」的想法，相反的，他提出「沒有人是局外人」，希望所有人都勇於承擔責任，原文清清楚楚。郭音蘭強調，請有心人士切勿斷章取義，以去脈絡的方式扭曲、用悲劇進行政治操作，相信民眾不會認同。
郭音蘭表示，面對悲劇，應該是中央地方一同努力、彌補社會安全網漏洞的時候，北市政府積極檢討、提出精進措施，但如果是空有政治口水，不僅扭曲事實，無助於兒童保障，更揭露了只是想要刻意政治操作的事實。
郭音蘭說明，臺北市政府主動提出七項改革計畫，在昨日行政院會議程中，蔣萬安市長也主動提出四大建議，包含：建立共訪機制、落實幼兒專責醫師制度、拉高保母考核標準、建立全國保母評鑑平台等，希望能面對問題、解決問題，避免再有這種悲劇發生。