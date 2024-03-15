華泰Outlet插旗嘉義高鐵！2028年起營運 砸48億元蓋3.3萬坪
交通部鐵道局今（15）日宣布，「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」由「格珞麗亞企業股份有限公司」得標，並預訂於3月27日完成簽約事宜，土地面積將近3萬坪，規劃2至3層樓，預計投入48億元分三期開發，第一期開發預計2028年起營運。
記者許若茵／台北報導
格珞麗亞企業為華泰名品城旗下子公司，據悉，華泰是看準嘉義未來發展參與甄選，也成為唯一一家參與企業。鐵道局說明，本招商案土地面積約3萬坪，為50年地上權開發案，土地由內政部、嘉義縣政府及交通部鐵道局三方共同持有，本案於契約期間預估可收取租金近新台幣3.4億元，權利金至少收取新台幣6.3億元，開發人應於簽約日起5年內，完成建築總樓地板面積達33000平方公尺並取得使用執照，以加速高鐵嘉義車站特定區發展。
鐵道局指出，格珞麗亞企業股份有限公司預計投入48億元，規劃興建地上2至3層的大型購物中心(Outlet)及一棟停車場，將引進200間以上店鋪，包含國際名品、時裝品牌、家居用品等，另有大型室內美食廣場、主題餐廳、輕食及咖啡廳，並規劃有親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域，第一期預計於2028年營運，全案預計於2032年完工營運。