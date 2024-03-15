跟進柯文哲！蔣萬安、張善政聲援謝國樑：罷免案別政治操作
基隆東岸商場招商爭議，造成前後任市長林右昌與謝國樑隔空交火，基市青年發起的「山海公民拆樑行動」僅6天就跨越第一階段「連署門檻」，收到3100多份聯署書。針對謝國樑面臨罷免，民眾黨主席柯文哲今（15）日回應，法律問題不要政治解決，如果這件事情要去搞罷免，不具正當性。國民黨的台北市長蔣萬安、桃園市長張善政今日也聲援謝國樑，喊話勿就事論事、別政治操作浪費社會資源。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午參加民眾黨立院黨團會議後受訪，媒體詢問罷免謝國樑有道理嗎？柯文哲表示，法律問題不要政治解決，有產權爭議就法律去解決，搞成政黨對立再去搞罷免，這是增加社會成本，如果這件事情要去搞罷免，不具正當性。
基北北桃等4個縣市首長今日下午在晶華酒店參加基北北桃市長層級會議，會後媒體聯訪被問到謝國樑罷免案，柯文哲認為法律問題不要政治解決，蔣萬安表示，就事論事，任何事實把它釐清，不需要過多政治操作。張善政表示，法律問題就讓法律解決，不要泛政治化，發起罷免的確是浪費資源，這點他們充分同意。
謝國樑回應說，現階段還有很多市政工作要做，一定會誠懇、努力把市政做好。他也感謝柯文哲對他的支持，要把這些支持化成把市政工作做好最大的原動力。