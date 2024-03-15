特企／歐姆龍健康事業攜手會員做公益　保持健康也能發揮愛心

你知道量血壓也能做愛心嗎？長期關注公益議題的台灣歐姆龍健康事業，自2020年3月起，積極與多元的公益單位合作，透過每個月「歐姆龍集點樂」活動，攜手邀請會員用點數一起做愛心，幫助許多公益團體實現夢想。截至2024年3月為止，與超過40個公益單位合作，捐款總計金額已經突破100萬，並有超過7,000名會員參與公益捐款活動。
關注多元議題，擴大影響力
「歐姆龍集點樂」，將集點與血壓量測結合。鼓勵會員每日只要透過量測「血壓、體脂」上傳APP並加入集點樂會員，即可獲得點數。點數可用來參加每月推出公益捐款活動，用戶可以將這些愛心點數轉換為捐款，支持各議題公益團體，關注身心障礙、婦幼關懷、老人服務、社會服務、醫療服務、動物保護、環境保護等多元議題。集點樂會員也很積極投入公益行動，高達五成比例的活動於五天內全數兌換完畢，累計至今已成功募捐逾26萬點。將小小的點數發揮無限大力量，讓愛心傳遞至社會所需的角落。近日，還加碼兌換健康管理產品，並於2023的十二月捐贈了53台健康管理產品給伊甸基金會使用。這些產品也是出自於會員的愛心點數兌換。
企業核心價值，為每個人的健康助力
歐姆龍健康事業總經理林達也先生表示，日本歐姆龍集團秉持著「為地球上每一個人的健康生活做出貢獻」的核心價值，希望建立讓每個人都能健康生活的社會。集點樂的創意發起人行銷部經理楊意瑄表示，集點樂不僅鼓勵會員關注自己的身體健康，也讓會員感受自己每天量測血壓與體脂是充滿開心與期待，而非因疾病而不得不做的無奈習慣，同時達成身體的健康與心靈的滿足。會員藉自我健康管理與歐姆龍一起做公益，促進企業與社會良善的循環，為社會投入更多貢獻。
落實社會責任，期待健康善的循環
量血壓就能做公益，讓量血壓充滿幫助社會的動力，也對自己的健康管理跟愛心有的緊密的連結。歐姆龍健康事業期待能將健康管理與愛心公益做一個善的循環，幫助自己也幫助別人，並且歡迎更多親朋好友共襄盛舉，一起守健康、做公益！
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