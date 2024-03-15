Peeta葛格涉毒！媒體人神預測「網紅復出SOP」：先拍道歉影片

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儘管PEETA葛格否認持有大麻，稱是不知道誰放的，但還是被採尿送驗並移送法辦，對此，媒體人黃揚明也有感而發，在臉書發文感嘆：「又一個網紅涉毒……標準作業流程：拍道歉影片→重新再出發」，引來不少網友留言附和，「幸好九妹有先示範了一次，葛格照做就行」、「還有，會另外有一群人呼喊大麻除罪化」、「毒品除罪化的後果」。
事實上，這已經不是網紅第一次捲入涉毒疑雲，先前還有TOYZ、Joeman、蕾菈夫妻等人，然而這些網紅在經過道歉後，目前都仍在網路上活躍，人氣似乎不受到影響，也因此這次消息曝光後，PEETA葛格的臉書也湧入不少網友留言，「放心,九麵都沒事了」、「一定是誰偷放的，我不相信」，掀起熱議。
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