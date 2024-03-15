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Peeta葛格涉毒！媒體人神預測「網紅復出SOP」：先拍道歉影片

▲Peeta葛格的健身房被搜出毒品，媒體人預測他接下來復出的動向。（圖／翻攝自「PEETA葛格」IG）
▲Peeta葛格的健身房被搜出毒品，媒體人預測他接下來復出的動向。（圖／翻攝自「PEETA葛格」IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

YouTuber「Peeta葛格」擁有77.3萬粉絲，他經常在頻道分享健身知識，在網紅圈也有好人緣，沒想到先前他才宣布和前妻Alisa18個月的婚姻告吹，如今又爆出警方在他的健身房辦公室搜出大麻，對此，媒體人黃揚明也表示，已經可以預測Peeta葛格接下來的行動。

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▲PEETA葛格今（15）日竟被爆出健身房被搜出大麻，他雖然當場否認，但仍依毒品罪嫌遭移送法辦。（圖／翻攝自「PEETA葛格」IG）
▲PEETA葛格今（15）日竟被爆出健身房被搜出大麻，他雖然當場否認，但仍依毒品罪嫌遭移送法辦。（圖／翻攝自「PEETA葛格」IG）
台北市警察局近來積極緝毒，先前才找到阿沁妻子花花持有大麻，如今中山分局又接獲線報，得知「PEETA哥葛格」28歲黎姓男子持有大麻，並持搜索票到PEETA葛格的健身房辦公室、倉庫及家中搜索，查獲了大麻、監視器、電子菸等贓物。

▲Peeta葛格否認自己有涉毒。
▲Peeta葛格否認自己有涉毒。（圖／翻攝自「PEETA葛格」IG）
儘管PEETA葛格否認持有大麻，稱是不知道誰放的，但還是被採尿送驗並移送法辦，對此，媒體人黃揚明也有感而發，在臉書發文感嘆：「又一個網紅涉毒……標準作業流程：拍道歉影片→重新再出發」，引來不少網友留言附和，「幸好九妹有先示範了一次，葛格照做就行」、「還有，會另外有一群人呼喊大麻除罪化」、「毒品除罪化的後果」。

▲（圖／Peeta葛格臉書）
▲黃揚明預測PEETA葛格接下來的行動。（圖／黃揚明臉書）
事實上，這已經不是網紅第一次捲入涉毒疑雲，先前還有TOYZ、Joeman、蕾菈夫妻等人，然而這些網紅在經過道歉後，目前都仍在網路上活躍，人氣似乎不受到影響，也因此這次消息曝光後，PEETA葛格的臉書也湧入不少網友留言，「放心,九麵都沒事了」、「一定是誰偷放的，我不相信」，掀起熱議。

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