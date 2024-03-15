白色情人節戀愛了！高雄美女警暖助人　網炸鍋：自首要來這家警局

紅燈路口撞死29歲工程師！肇事男2度不到案遭上銬　檢令30萬交保

▲台中29歲陳姓工程師，本月12日騎車上班時突然遭李姓男子開車追撞，傷重送醫不治，李男遭拘提到案，不斷鞠躬痛哭道歉，檢方複訊後令30萬交保、限制出境出海。（圖／翻攝畫面）
▲台中29歲陳姓工程師，本月12日騎車上班時突然遭李姓男子開車追撞，傷重送醫不治，李男遭拘提到案，不斷鞠躬痛哭道歉，檢方複訊後令30萬交保、限制出境出海。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

台中市一名陳姓工程師（29歲），本月12日騎車上班時突然遭李姓男子（41歲）開車追撞並拖行，導致陳男身受重傷送往醫院後宣告腦死，雖李男供稱因恍神釀禍，不過死者家屬卻指控對方出事後還在現場跟朋友談笑風生，由於李男2度放警方鴿子，因此昨（14）日遭拘提到案，今（15）日下午移送時李男一改先前態度，除不斷痛哭道歉外，還頻頻表示「自己有踩煞車。」檢方複訊後令30萬交保、限制出境出海。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，12日上午6時許，李男駕駛白色租賃車載著李姓友人，於忠明南路、五權五街口追撞正在停等紅燈的陳姓工程師，強大衝擊力導致陳男當場噴飛，機車則是被卡在轎車頭沿路拖行近20公尺才停下；陳男送醫搶救後，被院方判定腦死，最終家屬只能於13日忍痛拔管。

台中第一分局獲悉後，隨即通知李男到案說明，但原本答應到場的李男卻又多次神隱、拒接電話，氣的死者家屬怒控其態度十分惡劣，經檢方開出拘票，警方昨晚順利在李男位於西屯區的租屋處逮到人；今天下午依過失致死罪嫌移送時，李男全程低頭痛哭，同時頻頻說出「對不起」、「我有踩煞車」等語，檢方稍早複訊後令30萬交保、限制出境出海，目前李男仍在拘留所內等候家人籌錢。

汐止傳瓦斯氣爆！養護之家廚房員工手腳燒燙傷　大批消防緊急搶救

不開車燈拒攔檢！南投休旅車加速衝撞　警員連開10槍嚇阻仍遭逃逸

舊蘇花驚傳嚴重車禍！大貨車隧道內自撞釀2傷　和仁段一度回堵

不堪長照壓力！嘉義女失控殺害7旬失智父　昨用鐵捲門夾頸輕生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞