紅燈路口撞死29歲工程師！肇事男2度不到案遭上銬 檢令30萬交保
台中市一名陳姓工程師（29歲），本月12日騎車上班時突然遭李姓男子（41歲）開車追撞並拖行，導致陳男身受重傷送往醫院後宣告腦死，雖李男供稱因恍神釀禍，不過死者家屬卻指控對方出事後還在現場跟朋友談笑風生，由於李男2度放警方鴿子，因此昨（14）日遭拘提到案，今（15）日下午移送時李男一改先前態度，除不斷痛哭道歉外，還頻頻表示「自己有踩煞車。」檢方複訊後令30萬交保、限制出境出海。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，12日上午6時許，李男駕駛白色租賃車載著李姓友人，於忠明南路、五權五街口追撞正在停等紅燈的陳姓工程師，強大衝擊力導致陳男當場噴飛，機車則是被卡在轎車頭沿路拖行近20公尺才停下；陳男送醫搶救後，被院方判定腦死，最終家屬只能於13日忍痛拔管。
台中第一分局獲悉後，隨即通知李男到案說明，但原本答應到場的李男卻又多次神隱、拒接電話，氣的死者家屬怒控其態度十分惡劣，經檢方開出拘票，警方昨晚順利在李男位於西屯區的租屋處逮到人；今天下午依過失致死罪嫌移送時，李男全程低頭痛哭，同時頻頻說出「對不起」、「我有踩煞車」等語，檢方稍早複訊後令30萬交保、限制出境出海，目前李男仍在拘留所內等候家人籌錢。