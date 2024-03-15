李多慧成企鵝妹師妹！傳將發單曲朝全方位藝人發展 老闆回應了
李多慧昨（14）日晚間低調現身桃園機場，儘管她在起飛前才發限動表示自己即將來台灣，機場還是湧進超過200位粉絲為她接機。據悉，李多慧目前已經簽約晴空未來音樂，將成為阿沁、企鵝妹、金寶拉和DJ SODA的師妹。對此，《NOWnews今日新聞》向晴空未來音樂老闆Allen Wang求證，他僅表示：「這部分，可能要以多慧韓國經紀公司代表發言。」
記者張一笙、吳雨婕／台北報導
李多慧於上月22日時，就在自己個人IG上貼出自己進錄音室錄音的照片，據了解，李多慧在韓國期間，不但到錄音室錄音，還特地從台灣找舞蹈老師來為她進行秘密培訓。《NOWnews今日新聞》也接獲讀者爆料，李多慧預計要在高雄、台北2地舉辦自己的個人專場表演。
昨日李多慧來台，味全龍啦啦隊小龍女經紀人莉奈也悄悄現身機場，並在限動寫下：「我去韓國妳接我，妳來台灣我接妳。」並拍下球迷們在機場苦苦等候李多慧的畫面，同時預告：「大家好可愛！3/30見。」再加上11日莉奈向《NOWnews今日新聞》坦承和李多慧在韓國見面談合作案子，也透露林襄和李多慧私下頻繁通訊。關於李多慧的下一步，莉奈只說：「後續有好消息，會再跟大家分享！」
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