監視器採購弊案！柯文哲轟財團勾結議會 蔣萬安說重話：勿枉勿縱
國民黨台北市議員陳重文涉嫌接受監視器業者招待，多次利用質詢機會，在2022年審查警用監視系統預算案時，對台北市警局等單位施壓，護航得標廠商。檢廉昨日發動搜索，約談陳重文及廠商等9人，今（15日）晨依貪汙罪嫌聲請羈押禁見。前台北市長、民眾黨主席柯文哲今日痛批監視器案財團勾結議會，榨取國家錢財。台北市長蔣萬安表示，尊重司法，勿枉勿縱，預算編列都是依法依程序，也接受議會的嚴格監督跟審查。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午參加民眾黨立院黨團會議後受訪，媒體詢問陳重文遭聲押，柯文哲表示，「凡走過必留下痕跡」，去查1年多前他大動作出來開記者會，就在批評這件事情，「故事是這樣，因為我做事很認真，所以在預算通過後，凡是被議會加上但書，他都會逐條再看一遍，當時就對其中一條但書有意見。」
柯文哲說，他當時就在記者會上抨擊，「我柯文哲都還沒下台，你們民進黨跟國民黨就聯合污錢，而且是財團勾結議會，榨取國家錢財，一年至少8000萬以上」並呼籲，如果是因為議員施壓，蔣市府要有勇氣，該覆議就覆議，訴諸民意，該堅持的要堅持。
蔣萬安今日下午出席基北北桃市長層級會議，針對柯文哲質疑監視器採購有議員施壓，蔣萬安表示，這個案件進入司法程序，台北市政府的立場就是尊重司法，勿枉勿縱，預算的編列都是依法依程序，也接受議會的嚴格監督跟審查。
媒體追問郝龍斌市長任內為何要跟台智光簽約25年，導致各局處被綁架到現在，市府在這個案子涉貪確定後，會提出解約嗎？蔣萬安說，案件已經進入司法程序，市府的立場很清楚，就希望司法能夠釐清事實，而且清楚調查，市府立場也就是勿枉勿縱。