2小時前就在準備質詢！林楚茵轟韓國瑜：你要逼我從8樓跳下去？

我是廣告 請繼續往下閱讀
「韓國瑜你是要逼我為了趕上質詢跳樓嗎？」林楚茵氣憤說，她是今天最後一名要質詢的，議事處通知4點20分到立法院議場，她2時30分就在立院跟助理核對資料，韓國瑜卻在2時37分就把她的名字念了三遍、花15秒，「中興大樓電梯我至少等3分鐘，那一刻我心急如焚，我想我是不是跳樓比較快？」
林楚茵提到，等到她趕到議場時，洪申翰、邱志偉抗議都結束，她看到即將離開的院長陳建仁，「我問院長怎麼回事，為何我的質詢權被韓國瑜沒收了？陳建仁也覺得奇怪，為什麼韓國瑜連中間休息都不願意？」
林楚茵批評，一個國民黨立委不願意質詢導致行程大亂，韓國瑜如果有點良心就休息3、5分鐘，所有立委都在研究室中，「星期五下午你趕著去其他行程嗎？你沒收所有人質詢權，就為了休息一下嗎？」
林楚茵質疑，韓國瑜用這種方式面對立委質詢、隨意沒收綠委質詢，因為國民黨現在是國會最大黨？「希望全民看清楚，「韓國瑜沒有變，他依舊能撈就撈、能混就混」！
邱志偉直呼，今天是立法院質詢史上最黑暗一天，竟然有個鴨霸、無理的院長，沒收8位立委神聖權利，希望韓國瑜能向立院、立委、選民道歉。
郭國文則說，這次總質詢居然被韓國瑜剝奪，「你不是找了很了解議事程序的秘書長周萬來嗎？難道周萬來都沒有提醒，立法院運作慣例跟方式嗎？這種事情只要喊休息就能提醒、維繫立委質詢權行使，為何突然用這種方式，如果你累了還有副院長江啟臣啊！」
郭國文氣炸說，韓國瑜應該要好好交代一下，你有什麼資格剝奪民選立委質詢權？應該慎重道歉，向國人、立委、立法院道歉。