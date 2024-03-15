大巨蛋效應！中職熱身賽已賣出3.4萬張 創「史上最佳」票房紀錄
中華職棒熱潮再現，熱身賽週末即將在臺北大巨蛋開打，大巨蛋賽事吸引眾多棒球迷，目前初估3月16日首戰將超過1.9萬人進場，次日也逼近1.5萬人，第一天賽事剩餘門票不到千張，有望挑戰最高上限2萬人，已經確定是中職熱身賽史上最高票房紀錄。臺北大巨蛋賽前表演嘉賓亮相，週六由知名樂團「美秀集團」打頭陣，主唱兼吉他手狗柏、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡、貝斯手婷文，來自嘉義的獨立樂團，曲風特色是帶有復古台味的搖滾和民謠，以實驗樂器結合搖滾聲響，加上民謠、龐克、電子等元素，即將帶給大巨蛋的球迷朋友最特別的音樂饗宴。
記者吳政紘/綜合報導
排灣族創作歌手「MATZKA」將在週日帶來開場表演，來自台東的原住民，是創作歌手、詞曲作家與音樂製作人，音樂風格以雷鬼為主，並混合爵士樂、民謠、重金屬、Rap和嘻哈等元素，並帶有濃厚的原住民風格，熱身賽也將帶來多首歌曲，嗨翻大巨蛋！
今年熱身賽首度加入「假日女孩應援」，凡週六日場次均有規劃女孩應援，也讓球迷朋友們提早熱身，重新熟悉球員應援，熱身賽持續熱賣中，球迷朋友可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，大巨蛋場次500元，其他場次平日250元、假日300元，預售票享85折優惠，歡迎大家踴躍購票進場支持喜愛的球員。
中華職棒六隊今年確定都會進軍臺北大巨蛋，各隊已敲定大巨蛋主場賽事，3月30日味全龍大巨蛋開幕戰將率先揭開序幕，各隊球迷都將能體驗到大巨蛋球場的魅力，中華職棒熱身賽帶領大家首先感受35年新氣象，全新六隊交戰，絕對不容錯過！
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