特企／Tiny Away移動微型屋進駐台灣　體驗與大自然和平共處

Tiny Away聯合創辦人Adrian Chia表示：「讓台灣消費者能以更輕鬆的方式，深入了解成為微型屋屋主的益處，是我們選擇來到台灣的承諾。根據深入的市場調查與後續的實際測試磨合，Tiny Away發現台灣消費者對移動微型屋和永續經營等相關議題有相當程度的熱情，我們很高興能將我們的專業、創新和永續理念與台灣的熱情相融合，一同朝更好的方向不斷前進。」
Tiny Away自2017年成立以來，不斷突破移動微型屋市場的最高紀錄。至今已在澳洲、紐西蘭、法國、西班牙、意大利、瑞典、新加坡等全球多個國家和地區擁有高質感且具備永續經營的400多個移動微型屋。於新加坡總部，更是得到700多名善於理財的微型屋業主的支持，使Tiny Away在其精打細算的商業合作夥伴中，有不可動搖的專業地位。
大自然中的現代旅遊住宿體驗與成為民宿主人的相遇
Tiny Away透過與各地小型土地擁有者合作，將環保、低碳設計的微型屋放置在自然資源豐富或有獨有文化特色的環境中，例如果園、湖泊和有機農場等特色地點，提供給喜愛徜徉在自然環境中的旅行者一項全新的選擇，在享受現代住宿體驗的同時還能與大自然和平共處，忘卻都市的吵雜，以放鬆的心情重新充電再出發！
Tiny Away將微型屋的所有權與自然旅遊相互結合，成為微型屋的屋主除了能一圓民宿主人夢以外，還能從中收取10%的額外收入，同時所有的經營與後勤皆由Tiny Away與土地擁有者共同管理。在成立6年後的現在，我們期盼讓台灣消費者也能成為微型屋的屋主，共同創造雙贏！
Tiny Away 榮幸獲得新加坡官方支持與民眾的喜愛
2023年10月5日，新加坡聖淘沙發展公司與Tiny Away聯手舉辦了一場媒體發佈會，將聖淘沙旁拉札魯斯島上的度假新選擇 - 微型屋，介紹給新加坡及周遭各國，成為世界各國旅遊住宿的全新選項。媒體發表會上也很榮幸地邀請到新加坡貿工部國務部長Alvin Tan先生出席，為這場備受大眾期待的拉札魯斯島活動拉開序幕。
Tiny Away與新加坡政府的合作，將拉札魯斯島打造成低碳旅遊景點，不只讓我們的移動微型屋事業得到官方單位的認證，也大受新加坡人的歡迎。截止2024年年初的預訂一屋難求，遊客們都被島上的自然美景和獨特的服務所吸引, 更表示Tiny Away在移動微型屋運營上得到住客的認同。而拉札魯斯島計畫的成功，除了成為島上一道全新美麗的風景線外，更為新加坡生態旅遊產業再添瑰寶。
近期，在數度參訪台灣各地後，Tiny Away感受到對台灣消費者對永續經營的重視與實際行動支持的熱情，並接到數量龐大的詢問。我們想盡快回應台灣消費者的熱情，為此Tiny Away已經2023年8月在台開設公司，期盼能將集團在全世界累積的成功經驗和管理計劃介紹給台灣的親朋好友，準備隨時滿足台灣合作夥伴的需求。
關於 Tiny Away
Tiny Away是Big Tiny集團中專司經營微型屋的全資子公司。Big Tiny集團成立於2017年，在重塑現代生活和自然旅遊體驗方面處於領先地位，是一家屢獲殊榮、享譽全球的公司。Tiny Away在富有遠見的投資者支持下，為微型屋主規劃可持續發展、並能得到經濟回報豐厚的未來。在澳洲、紐西蘭、歐洲、新加坡和馬來西亞等地皆有制度、發展健全的策略佈局，至今全球已擁有400多座移動微形屋，將極簡生活空間與環保永續的輕奢生活完美結合。
Tiny Away，全新的旅遊體驗及全新的生活模式，一起為新生活前進吧！
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