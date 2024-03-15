中國海警再赴金門附近海域巡查 國台辦：維護秩序的正當之舉
中國海警局今（15）日宣布，福建海警在金門附近海域「依法開展執法巡查」，並稱這是為了維護「包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全」，還揚言將持續加強執法巡查。對此，中國國台辦發言人陳斌華表示堅決支持中國海警的做法，稱其為維護秩序的正當之舉，更警告「對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的粗暴行徑絕不容忍」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據中國海警局微信公眾號發布的圖片，福建海警在金門附近海域的巡查路線，最近距離金門僅約3海浬。自2月14日中國快艇於金門水域翻覆，造成兩人死亡的事件發生後，兩岸在金廈水域的緊張關係便引發外界高度關注，昨日金門東碇島附近海域又發生一起中國籍漁船翻覆意外，我國海巡署也有派員協助搜索。
中國國台辦發言人陳斌華則表示，堅決支持中國海警部門在金門附近海域開展執法巡查的做法，並稱自「2．14撞船事件」以來，民進黨當局「草菅人命、不思悔改」，推諉卸責企圖蒙混過關，引起「兩岸同胞的共同反對與強烈憤慨」。
陳斌華強調，「對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的粗暴行徑絕不容忍、絕不姑息」，要求民進黨當局儘快給遇難者家屬一個交代，中國方面「保留採取進一步措施的權利，一切後果由民進黨當局承擔」。