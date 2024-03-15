融合傳統與現代　南島族群婚禮盛大舉行

由交通部觀光署茂林國家風景區主辦的南島族群婚禮，今（15）日於屏東市勝利星村揭幕。今年主辦的瑪家鄉公所以「排灣族-結婚吧！我的心上人」為主題，在涼山遊憩區規劃了一系列活動，包括傳統貴族婚禮、市集及音樂派對等。
記者莊全成／屏東報導
今年已邁入第17屆南島族群婚禮是由茂林國家風景區管理處及屏東縣政府團隊結合瑪家鄉、三地門鄉、霧台鄉公所共同籌劃，透過原住民族的傳統婚禮儀式吸引民眾參與，進而推廣原鄉文化及帶動部落產業。今日的揭幕儀式由縣長周春米、茂林國家風景區管理處長柯建興、瑪家鄉長羅清仁等人共同主持。
周春米表示，南島族群婚禮蘊含著世代交替的結親祭儀，婚禮更是原住民族文化核心。今年有10對新人參與，其中除了3對屏東縣籍原住民族人（其中1對為原漢聯姻），還有1對美國籍越南裔新郎與本國籍新娘，以及來自新北市、高雄市及彰化縣等6對漢人朋友。這些新人選擇用原住民族儀式完成婚約，意義非凡，同時也能與親屬深度體驗原鄉社區的包容性與接納性，更能感受南島文化底蘊。
茂林管理處長柯建興表示，南島族群婚禮將於3月30日登場，除了新人之夜和貴族傳統婚禮外，還有以五感體驗設計的南島五感之旅限定遊程。每個週末都有南島市集派對，3月23、24日的音樂派對Kinisenayan星空音樂會，特別邀請曾獲得第26屆金曲獎最佳新人獎的BOXONG以及在地優質藝文團隊的浪漫演出，活動精彩不可錯過。