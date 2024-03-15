蔣萬安砍「麻煩」！北市社會局女科員販毒 遭委員會處兩大過免職
日前，台北市社會局一名女科員，因涉嫌販售大麻，甚至還選在市府前交易，消息傳出引發輿論爭議，本月7日，社會局召開考績委員會，並聯繫該名科員出席，但該名女科員未出席，今（15日）再次召開考績委員會，女科員依舊未出席，因此委員會認定該科員之行為，已嚴重影響市府聲譽及市民對政府的信心，依規定處以兩大過免職決議。
記者林盈君／綜合報導
對此，社會局表示，女科員涉嫌違反毒品危害防制條例規定，3月7日已第一次召開考績委員會，並聯繫該名科員出席說明，但當事人未出席，未能完成陳述與申辯程序，基於維護該員權益，予7日期間以完成其陳述與申辯。15日，再次召開考績委員會，認為該員嚴重影響市府聲譽，並引發各界負面觀感，因此依公務人員考績法及相關規定，處以兩大過免職決議，而針對本局同仁，將於近期辦理教育訓練課程，予以加強宣導。
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