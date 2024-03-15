兒子天天喊「沙發下有眼睛」！媽媽趴下撞見牠嚇壞：不能住這嗎？
真的是嚇死人了！根據《The Dodo》報導，美國一名女子吉爾森（Caylee Gilson）向家具行購買了一組二手沙發回家，沒想到回家之後，兒子每天都告訴她「沙發下面有一雙眼睛」，起初吉爾森並沒有太放在心裡，但直到兒子每天都會跟「沙發底部」自說自話，才讓吉爾森親自趴下去看，果真看到一隻虎斑貓就住在沙發底下。
記者張嘉哲/綜合報導
美國一名女子吉爾森從家具行買了一個二手沙發回家之後，兒子天天都對沙發底部自言自語，甚至還會說「沙發下面有一雙眼睛」，除此之外，連家裡的愛犬也常常會對沙發底下狂吠，這讓吉爾森從「懷疑小孩只是童言童語」到「真的覺得沙發底下有什麼」。
後來兒子還將沙發底下的生物取名為終結龍（Ender Dragon），讓吉爾森想一探究竟，兒子到底都在沙發底下看到什麼，沒想到一趴下之後，果然看到一雙發亮的眼睛，讓她當場嚇壞，後來吉爾森才將沙發下的生物抱出來，才發現竟然是一隻虎斑貓。
而該虎斑貓看起來並不像是流浪貓，因為脖子還有戴項圈，於是詢問販售沙發的賣家，沒想到家具行的賣家又驚又喜，因為這真的是他們家的愛貓，表示在賣出沙發的當天，家裡的愛貓就突然不見，原來是連同沙發一起被運送到吉爾森的家中，最後沙發賣家也到吉爾森家中接回貓咪，真是虛驚一場！
國外網友看了報導後，也紛紛轉貼討論表示「太有趣了，如果是我兒子對沙發底下說話我也不會理睬他」、「竟然是虎斑貓啊！怎麼在小孩眼裡就變成一隻龍了呢」、「虎斑貓：這裡不能住人嗎？」、「好可愛啊！好險沙發賣家遇到好心的妳」。