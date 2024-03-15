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買雙北房不難！他轉職「1行業」6年繳清房貸　最老同事51歲才入行

▲近日一名文組畢業的網友發文，他認為在家庭條件無法資助的狀況下，以目前的薪資買房遙遙無期。（圖／記者徐銘穗攝）
▲近日一名文組畢業的網友發文，他認為在家庭條件無法資助的狀況下，以目前的薪資買房遙遙無期。（圖／記者徐銘穗攝）

記者賴禹妡／綜合報導

隨著房價越來越貴，現代人買房成了遙不可及的夢想。近日就有一名文組畢業的網友發文，他認為在家庭條件無法資助的狀況下，以目前的薪資買房遙遙無期。貼文曝光後，引來一名神人回覆，他建議直接轉職航運產業，肯定幾年內就買得了房，他本身就只花6年繳清房貸，且身邊還有許多同事也是中年轉職入行賺錢。 

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近日一名PTT網友發文透露，他因為是文組畢業，家裡也沒有條件能資助，預計30歲才能存到第一桶金，讓他覺得離買房的夢想越來越遠。貼文曝光後，引來另一名網友回文，開頭就直言「假如你不轉業，30歲確定只能存到100萬，那我幾乎可以說請你放棄買房」。 

回文原PO認為，買房並非只需要考量頭期款，還需要各種交易手續費、稅金、裝潢、家電傢俱等開銷，而假設38歲能存到300萬，一樣買不起桃園、基隆的房子，更別提雙北地區。 

▲近日就有網友發現，現在國外旅客都會到台北市信義區的一條巷弄中拍照打卡，讓他好奇問「台北沒其他地方好拍照了嗎？」（示意圖／取自unsplash）
▲回文原PO認為，買房並非只需要考量頭期款，還需要各種交易手續費、稅金、裝潢、家電傢俱等開銷。（示意圖／取自unsplash）
他跑船買2棟房！只花6年就繳完房貸
回文原PO建議網友可以嘗試跑船，他自己過去就是遠洋商船駕駛，靠著這份工作已經買了2棟房，且第一棟房子只花6年就繳完貸款。而他身邊無論是本科生還是後來才轉職的同行，都以這種方式很快地入手房地產。 

如何轉職航運業
回文原PO指出，只要讀1年多學士後班再考上航海特考，經歷一年實習後，最快27歲就能正式當上遠洋三副「起薪16萬」，若升職順利30歲就有機會當上大副，薪水約22萬起跳，直到30歲可以存400萬以上不是問題，也足以當買房頭期款，「我是過來人，所以很清楚這是可行的」。 

▲男網友畢業後從事跑船工作，如今年薪破百。（示意圖／取自unsplash）
▲回文原PO指出，只要讀1年多學士後班再考上航海特考，經歷一年實習後，最快27歲就能正式當上遠洋三副「起薪16萬」。（示意圖／取自unsplash）
跑船不一定都要在海上
若是已存到買房頭期款及其他各種需求的現金，就可以轉職到港務單位/海巡/近洋線/航運公司辦公室等較為輕鬆的行業，也可以準備成家立業，不用一直在遠洋海上這麼辛苦。他也舉例身邊一名女二副同事，今年28歲已經買了市值約900萬的房產，未來打算存更多以小換大。 

回文原PO坦言，他敢寫出這篇，就是依照自己在航運業13年的資歷，以自身和身邊同行的各種真實情況案例來推薦走這條路。雖然這條路有點辛苦，但不乏為改變職場道路賺錢翻身的一個選擇，即使30多歲為了賺錢才轉職進來，很多同事也是頗為順利，缺點就是要耐得住寂寞。 

轉職不嫌晚！他51歲當上三副
回文原PO也一一回答各類問題，關於跑船會不會遇到海盜，他表示曾在索馬利亞和東非一帶遇過，「但現在海盜老實說也少了，出事的機會不大」。那麼海上有沒有網路？他指出早些年代沒有，但現在都有衛星網路了，雖然速度有待加強，不過這幾年有越來越快的趨勢。至於轉職入行的年紀上限，他坦言有遇過51歲轉職進來，成為同事的三副。 

船員真實薪資
而根據船員薪資資料顯示，船副月薪普遍落在14至17萬元不等，年休3個月，年薪約126至153萬元，不過仍依各公司簽約不同而有所差異，但還要再加上額外獎金。不過，按照104薪資情報，2024年船長／大副／船員經歷1年以下的起薪就有9.4萬。 

▲長期待在船上，導致原PO每任女朋友都離開。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲根據船員薪資資料顯示，船副月薪普遍落在14至17萬元不等，年休3個月，年薪約126至153萬元。（示意圖／翻攝Pixabay）

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