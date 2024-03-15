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7-11聯名《木曜4》第二彈新品！炸雞腿酥脆開賣　白葡萄大福超Q彈

▲7-11與《木曜4超玩》跨界合作美食第二彈來了！「香辣炸雞腿」外皮酥脆肉質鮮嫩多汁，冷凍袋裝24小時隨時想吃加熱就能品嚐。（圖／品牌提供）
▲7-11與《木曜4超玩》跨界合作美食第二彈來了！「香辣炸雞腿」外皮酥脆肉質鮮嫩多汁，冷凍袋裝24小時隨時想吃加熱就能品嚐。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11與YouTube百萬訂閱的網路實境綜藝節目《木曜4超玩》跨界合作美食，3月20日起將推出第二波新品，共計有10款鮮食、飲品，包含兩款甜點「白葡萄大福」以及「香草可麗露」，還有酥炸香辣雞腿同時登場！

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7-11今年2月份與《木曜4超玩》首波獨家開發7款商品，推出3款飯糰以及漢堡、手工糖果等，在粉絲呼聲中，3月20日將重磅推出10款聯名新品上架，包括兩款冷藏甜點、烘焙麵包、蔬食正餐等。

▲3月20日將重磅推出10款聯名新品上架，包括兩款冷藏甜點、烘焙麵包、蔬食正餐。（圖／品牌提供）
▲7-11與《木曜4超玩》3月20日將重磅推出10款聯名新品上架，包括兩款冷藏甜點、烘焙麵包、蔬食正餐。（圖／品牌提供）
商品以《木曜4超玩》頻道熱門影片為開發靈感，像是《一日鐵板燒學徒》影片延伸出「黑胡椒鐵板豆腐餐盒」以黑胡椒醬拌炒豆芽菜，搭配豆腐及豆包，帶來濃濃的鐵板燒風味！以《一日料理大賽》創新雞料理概念推出「香辣炸雞腿」外皮酥脆肉質鮮嫩多汁。

此外，兩款冷藏甜點「白葡萄大福」以及「香草可麗露」，看好民眾喜愛品嚐日式美食，特地以頻道中日本限定企劃，當地排隊水果大福開發，使用Q彈大福外皮，包裹整顆無籽白葡萄，酸甜風味與香甜綠豆沙餡完美融合。

▲兩款冷藏甜點「白葡萄大福」以及「香草可麗露」。（圖／業者提供）
▲兩款冷藏甜點「白葡萄大福」以及「香草可麗露」。（圖／業者提供）
🟡10款聯名商品
📍木曜-香蒜蕃茄野菇義大利麵，售價89元
📍木曜-黑胡椒鐵板豆腐餐盒，售價99元
📍木曜-香草可麗露，售價45元
📍木曜-白葡萄大福，售價45元
📍木曜-海鹽焦糖可頌，售價49元
📍木曜-紫米紅豆高纖軟歐，售價45元
📍木曜-起司火腿可頌，售價50元
📍木曜-香辣炸雞腿，售價55元
📍木曜-蜂蜜厚奶茶，售價35元
📍蘇蘇虎虎桃氣黃啤酒，售價99元

▲7-11x《木曜4超玩》系列商品同樣與《木曜4超玩》頻道熱門影片為開發靈感。（圖／業者提供）
▲7-11x《木曜4超玩》系列商品同樣與《木曜4超玩》頻道熱門影片為開發靈感。（圖／業者提供）
▲7-11x《木曜4超玩》系列商品同樣與《木曜4超玩》頻道熱門影片為開發靈感。（圖／業者提供）
▲7-11x《木曜4超玩》系列商品同樣與《木曜4超玩》頻道熱門影片為開發靈感。（圖／業者提供）
▲蘇蘇虎虎桃氣黃啤酒，多汁黃桃融合清爽的艾爾啤酒。（圖／業者提供）
▲蘇蘇虎虎桃氣黃啤酒，多汁黃桃融合清爽的艾爾啤酒。（圖／業者提供）
此外，為了迎接充滿童趣的4月，全家3月20日至4月16日攜手日本超人氣IP「吉伊卡哇」推出「童趣春日」主題端架，不僅有吉伊卡哇、小八貓及兔兔的充氣氣球加價購活動，購買童趣春日主題端架指定商品任兩件，或私品茶任兩杯，加價29元可獲得充氣氣球乙個。

▲日本超人氣IP吉伊卡哇現身全家，不僅躍上私品茶杯身，3月20日前至4月16購買指定春日主題商品任兩件，或是私品茶任兩杯，即可用29元加價購
▲日本超人氣IP吉伊卡哇現身全家，不僅躍上私品茶杯身，3月20日前至4月16購買指定春日主題商品任兩件，或是私品茶任兩杯，即可用29元加價購
更集結多組可愛肖像贈品與商品，如全通路獨家的蠟筆小新糖果食玩，除了水果QQ軟糖外，分別附有聯名的蠟筆小新造型夾或轉印貼紙，也可選小新名牌別針款（每組89元）。還有超可愛的蠟筆小新櫻花冷水杯，半圓球蓋內有亮片及櫻花葉，以及在立體櫻花樹下野餐的小新和小白（內含氣泡飲沖泡包），每組499元。

▲全家通路獨家的蠟筆小新糖果食玩，除了水果QQ軟糖外，分別附有聯名的蠟筆小新造型夾或轉印貼紙，也可選小新名牌別針款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家通路獨家的蠟筆小新糖果食玩，除了水果QQ軟糖外，分別附有聯名的蠟筆小新造型夾或轉印貼紙，也可選小新名牌別針款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲超可愛的蠟筆小新櫻花冷水杯，半圓球蓋內有亮片及櫻花葉，以及在立體櫻花樹下野餐的小新和小白。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲超可愛的蠟筆小新櫻花冷水杯，半圓球蓋內有亮片及櫻花葉，以及在立體櫻花樹下野餐的小新和小白。（圖／記者鍾怡婷攝）

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