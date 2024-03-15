共創勞資雙贏！中鋼企業工會與中鋼公司簽訂團體協約

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勞動部部長許銘春表示，她很榮幸第2次見證中鋼企業工會與中鋼公司簽訂團體協約，每份團協的協商過程相當不容易，勞資雙方均付出許多心力，恭喜雙方順利完成第6次團協簽訂，讓近萬名中鋼員工獲得更周全的權益保障。
許銘春說，她大力肯定此次團協的簽署內容，不但產假、陪產檢及陪產假，均優於勞基法規定，新增的「員工久任服務假」更是對資深員工的獎勵及尊重，並盛讚理事長陳春生一直以來帶領工會團隊為基層員工權益發聲，也讚許中鋼公司是最照顧員工的企業之一。
中鋼公司董事長翁朝棟指出，中鋼公司與中鋼企業工會的勞資關係一向穩定，雙方於民國86年首次締結團體協約時，協商7年多才達成共識，而此次雙方秉持一貫誠信、互信、互重、互助及互利等原則，並依循近年數次團體協約協商的良好基礎下，自去(112)年7月7日開啟第6次團體協約協商，歷經7次協商會議，僅花費5個多月時間，即於同年12月14日凝聚共識，訂定出保障員工權益，亦兼顧公司穩定發展之合宜條文。
中鋼企業工會理事長陳春生對於此次完成第6次團體協約簽署，感謝勞資雙方協商團隊的努力及付出，也感謝董事長翁朝棟與經營團隊的成全，讓中鋼員工的各項勞動條件，更加優於勞基法，尤其是第5次和第6次的協約內容，對於員工生育權益的保障更是大幅提升，正呼應政府鼓勵生育政策，以及強化女性同仁照護之美意。