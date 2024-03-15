鼓鼓、蕭秉治荷爾蒙充腦下半身管不住！一起身畫面好害羞
由鼓鼓、蕭秉治組成限定團體GX，他們將於本週六（16日）、日（17日）在高雄流行音樂中心舉行「大玩一票ALL YOU CAN PLAY」演唱會，還在白色情人節當晚送出浪漫禮物，端出新歌MV〈下半身管不住〉，兩人在MV中化身為新聞主播，以搞笑方式播報「下半身管不住」的新聞亂象，讓整個MV充滿詼諧又逗趣的劇情，尤其最後兩人播報新聞後，站起身來赫然發現下半身居然只穿著四角褲，神來一筆更是令人會心一笑。
記者吳雨婕／綜合報導
談到創作靈感，蕭秉治提到：「其實就是很多人荷爾蒙充腦的時候，就會出現下半身管不住的一個現象。」鼓鼓也表示：「大家身邊有沒有這種下半身管不住的朋友？一定有！」尤其歌詞中「聽你說最近的生活有很多煩惱／要不要來看看我家的貓很乖巧」，更是正中現在年輕人們近期的流行用語，不過令人歪樓的是，不少粉絲看完MV後，都紛紛表示想去蕭秉治的家看他的愛犬「糕妹」，讓他哭笑不得，直說：「毋湯！」
而不只新歌具話題性，導演為了讓MV充滿更多戲劇張力，特地安排GX扮演新聞主播，為大家播報下半身管不住的各式荒謬場景，鼓鼓就表示：「導演用很多綠幕的方式，讓我們的下半身真的離開我們的身體，去各式各樣的地方、或跟小朋友互動，非常好玩。」而主播台的概念，來自於大家對新聞主播下半身穿什麼的好奇，於是GX特意在MV結尾埋了一個哏，兩人播報完新聞後站起身，赫然驚見穿四角褲，蕭秉治還超鬧抓抓屁股，爆笑畫面令人噗嗤一笑。
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