江宏傑勝訴「福原愛下場曝光」！粉絲感動打氣：可以邁向新生活了
日本桌球天后福原愛和男星江宏傑的離婚訴訟糾纏近3年，終於雙方達成和解，福原愛今（15）日現身記者會3分鐘快閃，儘管江宏傑並沒有露面，仍委由律師發表聲明，事後他也在社群平台發表心情，感謝大家的鼓勵，讓不少網友都感動為他加油。
記者吳昕蓓／綜合報導
去年暑假福原愛就開始避不見面，當時江宏傑曾公開日本法院判決勝訴，對福原愛強制執行命令，然而當時福原愛逃到中國，強制執行無法履行，逼得江宏傑提出刑事告訴，雙方一度撕破臉，直到日前雙方終於達人和解，江宏傑也勝訴，迎來好消息。
江宏傑也透過律師發表聲明：「謝謝各方在過程中提供的所有協助，以及得到許多支持與鼓勵的聲音，江宏傑先生再次衷心地感謝。」消息一出，讓不少網友都感動不已，紛紛為他打氣，「這段日子也辛苦小傑了」、「可以往前邁進過新生活了」、「期待你們幸福的人生」。
而福原愛在記者會上表示，「我很抱歉因為個人事務，造成大家的困擾，我想要藉這個機會向江先生道歉，接下來我將會和他一起合作，今後以也請溫暖的守護我們。」雙方律師卻坦言她不服法院命令，直接逃到中國，代理律師酒井奈緒更直言，福原愛確實在中國滯留一段時間，面臨遣送的問題，更苦勸福原愛，違反法院判決一定要深切反省，雙方的處境兩樣情。
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