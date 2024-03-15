假日狂飆30度好熱！下週氣溫溜滑梯「暴跌剩10度」 最冷時間出爐
明（16）日水氣仍多，中部以北、東半部要留意零星雨，週日開始轉乾偏暖，局部地區高溫上看攝氏30度，別忘把握短暫好天氣出遊，下週一鋒面南下，中部以北、東半部、南部山區轉有雨天氣，鋒面通過後，冷空氣接力影響，強度預估在東北季風到冷氣團之間，下週三有明顯降溫，下週四清晨是這波冷空氣最冷的時機，北部低溫約攝氏12度，局部地區探攝氏10度左右。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明後兩天回暖，不過明天水氣仍偏多，中部以北、東半部偶有零星短暫雨；週日環境水氣轉乾，各地晴到多雲，高溫約攝氏26度至28度，局部地區高溫可達到攝氏30度。
好天氣短暫現身，下週一鋒面開始影響，加上冷空氣接力南下，預計影響到下週四清晨，其中下週一、下週二鋒面通過期間，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，水氣偏多，南部山區也要注意零星短暫陣雨。
黃恩鴻提醒，鋒面通過後，冷空氣也跟著南下，預估強度在東北季風到冷氣團之間，明顯降溫將在下週三，下週四清晨將是這波冷空氣最低溫的時間，中部以北、宜蘭低溫約攝氏12到14度，局部地區低溫探攝氏10度左右。
不過下週四白天開始明顯回暖，北台灣高溫回到20度，下週四、下週五持續回暖，各地多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨，後期沒有明顯冷空氣南下跡象。