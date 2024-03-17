獨家／周曉涵盲目5年戀曝光　遷就三鐵前男友吃「爛掉的香蕉」

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獅子座的周曉涵看似女王，但談起戀愛卻有小女人的一面，她認為：「對於自己喜歡的人，不管別人說什麼這裡不好、那裡不適，我自己認定了就不會管，他的好只有我看到，那是你們不懂。」這輩子最盲目的一段戀愛，就是周曉涵交往一個「三鐵男」，他對運動極度熱愛，「他強迫我早起去慢跑，逼我吃爛掉的香蕉，因為爛掉的營養最多，他覺得那是對我好的東西。」
周曉涵剖析5年戀 「兩個世界的人硬湊」
周曉涵因為很愛這個人，勉強自己努力去配合，越嘗試就越痛苦，而且從相處的細節裡，也可以發現「我們是兩個世界的人硬要擺在一起」，比方說對方喜歡漫威英雄、《玩命關頭》那種直男電影，當他陪周曉涵看文藝片，在戲院裡難免無聊、想睡覺，周曉涵撐了5年覺醒，她說：「再下去也沒有結果，放彼此一條生路。」
推掉2部情慾電影 周曉涵曝劇本太激情
而這部戲是周曉涵尺度最大的一次，上半身只貼防護措施入鏡，與市原隼人半裸舌吻。周曉涵不是第1次收到情慾戲的邀約，以前也有2部電影找周曉涵一解衣衫，但是她心裡那關過不去，周曉涵說：「不知道是不是因為電影的關係，劇本寫得比較赤裸，要親哪邊、要騎身上、要動，很像小說一樣寫很細，我看一看不太能接受，被劇本的字眼嚇到了。」
周曉涵錯過影展咖 不悔10年前決定
算算時間，被周曉涵回絕的電影大概是10年前的片子，其中一部電影的卡司，有個演員「常常去影展」，不過周曉涵沒有後悔錯失機會，「藝術跟情色很難界定，就我自己的判斷，那個戲拍出來不會美。」周曉涵也表示這回點頭接演《商魂》，是因為時代劇的服裝、美術考究、整部戲架構很美，「所以我覺得可以嘗試。」
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