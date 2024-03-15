珍妮佛羅培茲力邀合作 (G)I-DLE舒華同框天后發布新歌
K-Pop文化席捲全球，就連歐美市場也掀起一波「韓流」，BLACKPINK更是一舉打破「辣妹合唱團」的巡演紀錄，以42億新台幣刷新世界巡演最高紀錄。同樣在韓國具有高人氣的(G)I-DLE昨（14）日在IG上公布好消息，只見連同台灣籍成員舒華在內5人與「拉丁天后」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）同框，並宣布將由重新詮釋〈This Time Around〉，消息一出讓粉絲們都非常激動。
記者張一笙／綜合報導
(G)I-DLE預計將於4月13日前往高雄參與《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會，來台灣以前(G)I-DLE驚喜釋出與珍妮佛羅培茲合作歌曲，並上架音樂平台。據傳，(G)I-DLE是受到珍妮佛羅培茲力邀，一同詮釋歌曲〈This Time Around〉，不少粉絲都認為這是K-Pop的另一創舉。
不少粉絲看到珍妮佛羅培茲和(G)I-DLE合作的消息，紛紛湧進IG表示：「這是我看過最偉大的合作」、「很棒的文化融合」、「她們已經走了這麼遠，我真是太驕傲了」、「真是了不起的合作」，珍妮佛羅培茲本人也在今天中午音樂上架後，親自在IG上跟粉絲們報告好消息。但也有眼尖的粉絲發現，(G)I-DLE與拉丁天后的合照，其實是靠後製上去的。
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