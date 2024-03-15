瘋搶00940！連出家人都解定存去買 國泰金總座：熱度滿嚇人
元大台灣價值高息ETF（00940）掀起搶購熱潮，更傳出有人解定存、保單，甚至拿房子抵押貸款去申購，國泰金控總經理李長庚今（15）日被問到這現象，他透露昨日也有人傳訊息給他，「連出家人都要解定存去買，熱的程度滿嚇人的」。不過，他也坦言，個案難免，但從子公司國泰人壽保單解約情況來看，影響非常有限。國壽發言人林昭廷也說，保單解約去買ETF不能說完全沒有，但對國壽影響非常非常不顯著。
記者顏真真／台北報導
國泰金今日召開法人說明會，由李長庚親自主持，會中他也被問到對近來ETF熱潮的看法，有人解約定存、保單，甚至抵押房子貸款去買，具有佛教虔誠信仰的他說，昨日也有人傳訊息給他，「連出家人都要解定存去買，熱的程度滿嚇人」。不過，他也強調，這些都是個案，個案難免，也很難避免，但就保單來看，解約非常有限。
國壽發言人林昭廷也表示，保險商品不該跟定存或是ETF做比較，國壽保單解約的情況去年11月、12月解約較高，主要因美元新台幣匯率影響，今年1、2月已明顯下降，尤其過完年後，現在解約是往下走，主要壽險商品今年來看，相對具吸引力，不管傳統保單是美元利變或台幣利變，銷售量都是成長的，被ETF取代性相對是小，不能說完全沒有，但對國壽來說，非常非常不顯著，個別當然不能避免，但保單解約是非常非常不明顯。