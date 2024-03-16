太陽花10週年／農村小花變身狂野時尚女教授 蔡培慧重返校園深耕
連任失利後淡出政壇的前民進黨立委蔡培慧，今天出席民進黨中央「318運動10週年回顧」記者會，新頭銜和新造型讓人眼睛一亮！她擺脫原本接地氣的造型，換上合身銀灰西裝，多了幾分狂野時尚。原來她並未離開最愛的南投，而是重執教鞭，在國立暨南大學擔任副教授，還不時在臉書分享和學生互動的趣味。
記者顏幸如／南投報導
前民進黨立委蔡培慧過去4年在南投連選4次立委、縣長，去年1月打破南投縣19年來沒民進黨區域立委的紀錄，於補選時贏過前縣長林明溱，獲民進黨提名角逐連任。但今年初面對國民黨籍縣議員游顥、前民進黨籍鄉長陳癸佑的挑戰，以落選告終。
蔡培慧卸任立委後燙了一顆爆炸頭，之後淡出台北政壇，今（15）日她以當年的農陣學者身份出席民進黨中央「318運動十週年回顧」記者會，看來比從政時稍瘦了些，細框眼鏡的時尚造型讓人眼前一亮，頭銜也變成「國立暨南大學教授」。
原來擁有台大博士學歷的蔡培慧，這學期已在暨南大學通識中心開課，她不時在臉書分享教學點滴，稱讚大學裡開始學習獨立思考的青年們，總能展現更多不可思議又活潑的思維創意。她在記者會強調，近來有政黨提出重啟服貿，「這不是政治的事，是影響生計的事」，過去香港依賴中國、和中國的經濟一體化，才導致香港的衰敗，拒絕服貿是選擇台灣生活的主體性，走向全世界才是台灣的未來。