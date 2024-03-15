剴剴案檢討會結束！衛福部揭8結論　專家：兒盟社工督導待加強

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衛福部於今日針對這次事件舉行檢討會議，並由衛福部次長李麗芬主持，兒福聯盟也參與會議、說明案件經過，台北市政府、新北市政府、相關的專家學者等也受邀參與會議，會議自14:00開始，經過約3個多小時討論、於17時許結束。
衛福部8大結論如下：
一、出養必要性應由地方政府進行評估，倘家長自行洽收出養媒合服務機構，機構應通知居住地地方政府，並由該府進行出養必要性評估。
二、針對出養前之兒少安置，請縣市政府依委託安置程序，運用轄內安置資源提供協助，並支應相關費用，倘地方經費不足，中央將予以協助。
三、倘地方政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童，應適用「直轄市、縣(市)政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，並由社家署研擬強化相關訓練。
四、強化跨網絡之橫向聯繫，落實一主責多協力。保護個案由保護單位主責，脆弱家庭由社福中心主責。涉及跨縣市分工，如有爭議，由中央協助釐清。
五、強化兒少保護、兒少照顧專業人員之兒少發展與兒虐辨識知能，今年由中央與地方共同合作分區調訓，並納入常態性教育訓練。
六、肯定幼兒專責醫師制度，對於已由政府安置之3歲以下兒童，無須取得家長同意書，衛生局應為其指定專責醫師。
七、對於被安置兒少及提供全日托保母，衛福部將儘速邀集各地方政府研商訪視頻率，並訂定相關指引。
八、請新北市政府、臺北市政府及兒童福利聯盟於10日內提供檢討報告。
衛福部表示，此事件對相關專業人員造成衝擊，也影響民眾對專業之信任，中央與地方政府應積極落實相關措施，重建民眾與專業人員間之互信。
衛福部社家署副署長張美美接受媒體聯訪時說明，今天兒福聯盟於會中有針對這次事件進行報告，專家也針對社工督導等機制作出建議，比如相關人員對於兒童發展、虐待的知能有待加強等，因此要求新北市、台北市、兒福聯盟等於10日內提供檢討報告。
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