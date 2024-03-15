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周曉涵偕日男星「女上男下」擠車上！性感跨坐大尺度畫面曝光

▲周曉涵和市原隼人在中有車震親密戲，喊卡時市原隼人主動破冰聊攝影。（圖／民視提供）
▲周曉涵和市原隼人在中有車震親密戲，喊卡時市原隼人主動破冰聊攝影。（圖／民視提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

藝人周曉涵在民視週六八點檔《商魂》裡演出大家族的千金小姐，在戲裡和李國毅、市原隼人錯綜複雜的感情戲。日前周曉涵受《娛樂超skr》訪問，提到她跟日籍男星市原隼人的床戲，記得一場在車子後座，她跨坐在市原隼人身上親熱，突然導演喊卡，所以她跟市原隼人第一時間馬上暫停動作，正當大家安靜2、3秒的時候，市原隼人突然開口說「我很喜歡攝影，妳喜歡嗎？」周曉涵說他非常nice的舉動化解當下的尷尬。

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▲周曉涵、李國毅接受《娛樂超skr》小鹿（左一）、阿甘（右一）訪問。
▲周曉涵、李國毅接受《娛樂超skr》訪問。（圖／民視提供）
《商魂》戲裡周曉涵和日籍男星市原隼人上演不倫畸戀，兩人一見面就是偷情戲，刺激又火辣，周曉涵透露每一次看播出的時候，都是期待又怕受傷害，尤其看到自己的床戲時，太害羞不太敢直視，還好導演把畫面都處理的很好。

▲周曉涵分享拍攝《商魂》跟市原隼人的車震拍攝花絮。（圖／民視提供） ▲周曉涵分享拍攝《商魂》跟市原隼人的車震拍攝花絮。（圖／民視提供）

而讓周曉涵記憶猶新的就是在車上的親熱戲，當天下著大雨，所以拍攝上也增添許多困難度，尤其當兩人親密到一半要暫停動作等團隊換好機位的時候，他們維持著「女上男下」的姿勢等待著，周曉涵感謝市原隼人先「破冰」開口聊天，兩人從攝影聊到男方提到有相機廠商贊助他機器可以到處拍照，而導演洪子鵬表示也怕兩人在擁擠的車上冷場，有特別加速拍攝作業。李國毅聽到更說，「市原隼人也是跟我聊攝影耶！」

▲李國毅《商魂》被市原隼人、周曉涵欺壓，處境相當無奈。
▲李國毅《商魂》被市原隼人、周曉涵欺壓，處境相當無奈。（圖／民視提供）
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