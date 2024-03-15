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當自己是小豬撲滿！比熊犬狂吞133枚硬幣　獸醫傻眼：存退休金膩

▲比熊犬查理因食慾不振被帶到獸醫院檢查，獸醫團隊一照X光，發現牠竟把自己當成小豬撲滿，狂吞了133枚硬幣。（圖／翻攝自臉書粉專「Thameswood Veterinary Clinics」）
▲比熊犬查理因食慾不振被帶到獸醫院檢查，獸醫團隊一照X光，發現牠竟把自己當成小豬撲滿，狂吞了133枚硬幣。（圖／翻攝自臉書粉專「Thameswood Veterinary Clinics」）

記者賴禹妡／綜合報導

國外一隻比熊犬因食慾不振被帶到獸醫院檢查，獸醫團隊一照X光，發現牠竟把自己當成小豬撲滿，狂吞了133枚硬幣，價值18.2英鎊（約新台幣733元），讓獸醫傻眼直呼「是在存退休金膩？」所幸查理經過手術後，已將體內硬幣全數取出，且恢復狀況良好。 

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綜合外媒報導，13歲的比熊犬查理（Charlie）某天突然失去食慾且停止排便，讓主人擔心不已，趕緊送去獸醫院就診。而獸醫師團隊在進行一連串檢查後，認為查理可能是吃了塑膠裝飾品，才會讓身體出現異樣。 

▲比熊犬查理因食慾不振被帶到獸醫院檢查，獸醫團隊一照X光，發現牠竟把自己當成小豬撲滿，狂吞了133枚硬幣。（圖／翻攝自臉書粉專「Thameswood Veterinary Clinics」）
▲查理：「啊我就又貪吃又貪財啊～」（圖／翻攝自臉書粉專「Thameswood Veterinary Clinics」）
沒想到，獸醫師照了X光之後，發現查理的肚子裡居然有大量的硬幣。在手術取出之後，竟有高達133枚硬幣在查理體內，重量總計有680公克，金額為18.2英鎊（約新台幣733元），這讓獸醫師傻眼直呼「牠看起來是一直在為了退休存錢」，甚至稱呼查理為「狗狗小豬撲滿」。 

▲比熊犬查理因食慾不振被帶到獸醫院檢查，獸醫團隊一照X光，發現牠竟把自己當成小豬撲滿，狂吞了133枚硬幣。（圖／翻攝自臉書粉專「Thameswood Veterinary Clinics」）
▲在手術取出之後，竟有高達133枚硬幣在查理體內，重量總計有680公克。（圖／翻攝自臉書粉專「Thameswood Veterinary Clinics」）
最終獸醫團隊將錢幣全數清洗乾淨，並由主人將查理的「退休金」捐贈給動物保護組織PDSA，而查理術後也恢復得非常好，主人還笑喊「查理貪吃的本性終於回來了」。獸醫師也提醒，若是觀察到自家毛孩出現異常反應，最好儘早帶到動物醫院檢查，避免憾事發生。 

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