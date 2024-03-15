19歲男廚師為12萬元！帶逾8公斤大麻從泰國出境 企圖收買緝毒犬
近期台灣藝人和網紅再度陷入「大麻煩」，先是藝人阿沁的老婆花花因持有大麻被逮，再來是熱衷健身的YouTuber「PEETA葛格」於今（15）日被警方從辦公室抽屜搜出一包大麻。同一時間，一名19歲的香港籍廚師從泰國攜帶逾8公斤的大麻出境，遭到警方逮捕。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《星島日報》，一名19歲男子從泰國回香港時，遭機場安檢人員發現可疑物品，打開行李檢查後發現14包、共重約8.2公斤的大麻，估計市值約170萬港幣（約新台幣680萬元）。此名男子供稱，他為了3萬港幣（約新台幣12萬元）而協助運毒。
香港海關毒品調查科機場調查課調查主任江堅傑補充，行李內除了真空包裝的大麻花之外，還有一批狗糧，相信毒販打算利用狗糧掩蓋毒品氣味，企圖逃避海關緝毒犬偵查，但最終難逃法網。
除了台灣出現「大麻煩」，香港近期也不斷查獲大麻，已經是連續四天內查獲三起航空旅客販賣和運輸大麻的案件。
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