小甜甜布蘭妮才爆為賈斯汀墮胎！突曬全裸照 精神疑又出狀況
美國天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去年推出自傳《The Woman in Me》，抖出與前男友「大賈」賈斯汀汀布萊克（Justin Timberlake）交往時，為男方墮胎，還批評賈斯汀公開談論兩人的性生活，讓她超崩潰。在今年1月時，小甜甜布蘭妮不想面對外界的評論，關閉自己的IG，還宣布「不回歸樂壇」。近日她則是上傳了多張全裸的照片，精神狀況再度引起關注。
記者吳雨婕／綜合報導
小甜甜布蘭妮於2021年時結束父親長達13年的監管，順利恢復自由身，之後還與小12歲的演員兼健身教練山姆阿斯加利（Sam Asghari）結婚，沒想到婚姻僅維持了1年多就結束，離婚原因傳出是因為小甜甜布蘭妮時不時對山姆家暴，可以看出精神狀態不太穩定。
去年小甜甜布蘭妮推出自傳《The Woman in Me》，書中爆出與賈斯汀汀布萊克（Justin Timberlake）交往期間為男方墮胎，還揭露許多當年她不為人知的經歷與故事，在當時引起軒然大波，讓她飽受罵名，為了耳根清淨，她在今年1月關閉IG帳號，還宣示「絕對不會回歸樂壇」，震撼彈驚呆不少人。
眼看最近風波已經逐漸轉淡，小甜甜布蘭妮又突然在IG曬出多張全裸照，都是她站在沙灘上，雙手遮住重點部位然後回眸的照片、影片，其中一張還能見到身旁有人在幫她拍照，引人注意的是小甜甜布蘭妮還上傳了一張寫著「相信魔法、新的開始」的圖片，似乎意有所指地表示要有一個新的開始，不過她再度貼出全裸照的詭異行為，讓許多粉絲都替她的精神狀況憂心。
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