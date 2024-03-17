籃球／「鐵血教頭」黃萬隆桃李滿天下　盤點松山隊史5大名將

黃萬隆最愛籃球和老婆林富美！夫妻同心　共同打造鐵血王朝之師

▲松山高中傳奇教練「松山教父」黃萬隆表示，自己的「賢內助」林富美，也是松山高中的重要推手。（圖／陳明安攝，2018.03.10）
▲松山高中傳奇教練「松山教父」黃萬隆表示，自己的「賢內助」林富美，也是松山高中的重要推手。（圖／陳明安攝，2018.03.10）

記者黃建霖/臺北報導

松山高中傳奇教練「松山教父」黃萬隆即將在這屆HBL結束後引退，黃萬隆生涯作育英才無數，他也將教育學生作為自己的志業，而與他在這一條路上相伴多年的，則是老婆林富美老師。松山高中學的學生都表示，黃萬隆訓練嚴厲，但會聽林富美的建議，所以大家都將「師母」當成救星，象徵辛苦的一天訓練的結束。

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黃萬隆執教生涯作育英才無數，其中少不了「賢內助」林富美的幫忙，夫妻兩人一個是魔鬼教頭，一個是溫文如玉的老師，兩人帶球隊剛柔並濟，不僅希望球隊中的學生能成為一名頂尖的球員，也希望將他們教育成真正的男人，對於品行和態度是十分要求。

▲HBL男子組四強戰，松山高中前球員孫思堯和師母林富美在場邊看球。（圖／記者黃建霖攝）
▲HBL男子組四強戰，松山高中前球員孫思堯和師母林富美在場邊看球。（圖／記者黃建霖攝）
林富美將松山球員當成是自己的小孩，學生也將她和黃萬隆的角色比喻為「父母」，家庭教育中總有人要扮黑臉，也有人要扮白臉。雖然有時候黃萬隆會抱怨林富美「把學生寵壞了」，但大部分時候還是會尊重她的意見。

曾就讀於松山高中、目前在T1聯盟臺北台新戰神打球的控球後衛丁聖儒表示，松山高中是黃萬隆教練和師母林富美共同的結晶，自己就是在兩人的栽培下交出來的，「教練從高一開始帶我，從以前我最欠缺的就是抗壓性，還有領導力，教練不斷磨練我，然後師母不斷鼓勵我，讓我學會和壓力共存。」

▲松山高中教練黃萬隆宣布引退，這次HBL男子組四強戰賽前，他也和昔日學生陳信安合影。（圖／取自HBL臉書）
▲松山高中教練黃萬隆宣布引退，這次HBL男子組四強戰賽前，他也和老婆林富美（左）及昔日學生陳信安（中）合影。（圖／取自HBL臉書）
黃萬隆本人對於這種關係則解釋道，「一支球隊中，本來就有黑臉、白臉，我在球隊中扮演比較嚴肅的人物，林老師——也就是我老婆，就是白臉的角色。當我練過頭時，她就會到球場上關燈。每次我練得很晚，球員都期待林老師可以過來，跟我說時間差不多了。」

除了是學生們的「救星」，黃萬隆也坦言林富美對自己來說意義重大，沒有她為自己分擔壓力，他也不能走那麼遠，「她也是我的垃圾桶，教練都會要面對沉重的壓力，在這種時候，另一半可能就需要扮演這樣的角色，這一路走來真的很感謝有她的協助。當然，我們小朋友肯定也很喜歡這樣的組合吧。」

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