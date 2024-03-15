統一收購家樂福「下一步計畫」曝！董座羅智先加碼分享弔詭小故事
統一集團正式併購家樂福，統一董座羅智先今（15）日於法說會上表示，在決定收購後，家樂福有3年的時間處於停頓狀態，今年要趕緊恢復，加速展店。另外，針對過去家樂福從物流廠到店面，曾不只一次發生火警，他與在場媒體分享了一個弔詭的小故事。
記者鄭妤安／台北報導
統一今日舉行聯合法說會，會中談及併購家樂福一事，羅智先表示，通常一間公司在出售時，會至少有一年的時間，暫時停止一切積極作為與活動，從跟家樂福的談判到監理審查，前前後後家樂福整體而言有大約有3年時間是處於禁止狀態，僅維持現有的營運，部分營運據點遭出租方到期不再績租，導致2023年營收減少100億，現在要開始趕緊把這三年的停滯狀態恢復，加速展店。家樂福先前曾公布，目標展店至500家，對此，羅智先表示，家樂福若無開到500家規模很難發揮，但前提是要能找到合適的開店地點。
自統一宣布併購家樂福的那一日起，外界就對家樂福與統一超的整合有所期待，羅智先卻表示，雙方都有各自發展的空間，社會上有不同需要，集團希望每一個企業體都可以在各自的領域盡力發揮價值，讓家樂福與統一超在原有的風貌上更加精彩，但在後台整合方面，想像空間無限。
他舉例，桃園家樂福楊梅物流廠過去曾因一根香菸被燒的淋漓盡致，但由於跟統一併購，在後台倉庫支援整合下，才得以繼續運行作業。提及火災，去年12月，桃園有3名年輕男子持殺蟲劑朝點燃的打火機噴灑，結果導致中壢區家樂福中原店起火，必須停業至少2週的時間，引發各界一片譁然。
羅智先透露，在去年中原店尚未發生火警前，家樂福以「熔」字作為年度代表字，象徵加入統一大家庭，與之融合，他聽了之後認為概念不錯，但必須把火移開，將代表字改成孔融讓梨的「融」，沒想到中原店在兩個禮拜後起火，受驚之餘，羅智先也鬆了一口氣「好在字改掉了，不然不知道還會發生什麼事！」