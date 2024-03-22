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快訊／李多慧掰了樂天！正式加入味全龍　跟林襄一起當最美小龍女

▲李多慧告別樂天桃猿Rakuten Girls，證實將加入味全龍啦啦隊Dragon Beauties，與林襄攜手化身「最美小龍女」。（圖／味全龍提供）
▲李多慧告別樂天桃猿Rakuten Girls，證實將加入味全龍啦啦隊Dragon Beauties，與林襄攜手化身「最美小龍女」。（圖／味全龍提供）

記者張一笙／綜合報導

中職「最強外援」李多慧今年的動向一直是粉絲關注焦點，在台、韓2地多支球隊的積極爭取下，李多慧今（22）日正式離開樂天桃猿Rakuten Girls，《NOWnews今日新聞》稍早詢問味全龍啦啦隊經紀人莉奈，她證實李多慧將加盟味全龍啦啦隊，再與林襄共事當「最美小龍女」。樂天女孩在「全猿逃走中」的影響下，今年一口氣損失林襄、李多慧2名人氣啦啦隊女神。

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▲李多慧炙手可熱，中韓數支球隊在休賽季期間都積極爭取李多慧加盟。（圖／李多慧IG）
▲李多慧炙手可熱，中韓數支球隊在休賽季期間都積極爭取她點頭加盟。（圖／李多慧IG）
稍早，味全龍董事長魏應充先生也在粉絲專頁悄悄預告，將會有大家期待的好消息要公布。

▲味全董事長魏應充先生，透過小編發文將會有大家期待的好消息。（翻攝自魏應充FB）
▲味全董事長魏應充先生，透過小編發文將會有大家期待的好消息。（翻攝自魏應充FB）
李多慧加盟味全龍早已有跡可循，11日味全龍經紀人莉奈就曾向《NOWnews今日新聞》坦承和李多慧在韓國見面談合作案子，也透露林襄和李多慧私下頻繁通訊。14日時李多慧在IG透露即將前往台灣，莉奈也悄悄現身桃園機場，在限動寫下：「我去韓國妳接我，妳來台灣我接妳。」並拍下球迷們在機場苦苦等候李多慧的畫面，同時預告：「大家好可愛！3／30見！」留下粉絲不少討論的空間。

▲莉奈昨日悄悄現身機場，拍下粉絲們等待李多慧的畫面，並預告：「3/30見。」讓粉絲們有不少討論空間。（圖／翻攝自莉奈IG）
▲莉奈悄悄現身機場，拍下粉絲們等待李多慧的畫面，並預告：「3／30見。」讓粉絲議論紛紛。（圖／翻攝自莉奈IG）
據了解，不少台灣球隊在去年賽季快結束時，就透過各種管道想積極爭取李多慧新球季加盟。李多慧賽季末回韓國後，也有不少韓國球隊向她遞出橄欖枝，希望這位在台、韓2地都具有高知名度的啦啦隊女神能夠加盟自己的球隊，並為球隊帶來更多的人氣。

▲李多慧在台、韓2地都有超高人氣，不少球隊在賽季結束前就在積極尋求李多慧加盟的機會。（圖／翻攝自李多慧YouTube）
▲李多慧在台、韓2地都有超高人氣，不少球隊在賽季結束前就在積極尋求李多慧加盟的機會。（圖／翻攝自李多慧YouTube）
據悉，味全龍球團高層在休賽季時，就積極與李多慧接觸，力求能夠簽下李多慧，讓她成為「小龍女」的一員。《NOWnews今日新聞》日前也接獲讀者爆料，李多慧在上週就有向幾位她的「鐵粉」透露可能不會與樂天桃猿簽約，據傳消息一出，有不少粉絲拋售樂天桃猿季票，並改購入味全龍季票。

▲李多慧曾於去年總冠軍戰期間，2度造訪味全龍主場的天母棒球場。（圖／NOWnews今日新聞）
▲李多慧曾於去年總冠軍戰期間，2度造訪味全龍主場的天母棒球場。（圖／NOWnews今日新聞）
如今，隨著李多慧即將加盟味全龍，這名中職「最強外援」的歸屬也塵埃落定，而李多慧能夠續留台灣職棒啦啦隊，促進台灣與韓國文化的交流，亦是粉絲樂見局面。

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